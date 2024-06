Jornada del campeonato U-12 cancelada por el mal tiempo

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) canceló esta mañana cuatro partidos de la ronda regular del Campeonato Nacional U12, Copa Autoridad Marítima de Panamá, en honor a Rolando “Pincay” Contreras.

Los partidos cancelados debido al mal tiempo fueron: Darién vs Bocas del Toro, Veraguas vs Oeste, Colón vs Occidente y Este vs Herrera.

Para hoy, se espera llevar a cabo los encuentros entre Metro vs Coclé y Chiriquí vs Los Santos, siempre y cuando el clima lo permita. Fedebeis anunciará próximamente la hora de reprogramación de estos partidos.

El Campeonato Nacional U12 se está jugando en la ciudad capital, en el complejo Sport City de Bruce Chen.

Repasemos los resultados del lunes 10 de junio:

Grupo A

Bocas del Toro 1-6 Panamá Metro

Darién 4-5 Panamá Oeste

Coclé 11-2 Veraguas

Grupo B

Colón 2-6 Herrera

Los Santos 2-1 Panamá Este

Chiriquí Occidente 1-10 Chiriquí

¿Por qué se le dedica el campeonato a Rolando Contreras mejor conocido como Pinkay?

El Campeonato Nacional Sub-12 de 2024 se dedica a la figura del instructor Rolando 'Pincay' Contreras (q.e.p.d).

'Pincay' dedicó cerca de 45 años al desarrollo de muchos niños en el sector de Betania y al momento de fallecer hace unos días, mantenía una escuela de béisbol de nombre Pincay League.

Por las manos de 'Pincay' pasaron muchos niños, algunos se hicieron peloteros profesionales y otros ciudadanos de bien, entre ellos Bruce Chen, Johan Camargo, Paolo Espino, Dámaso Espino, José Camargo, Cirilo Cumberbatch, Ciro Rosero entre muchos.

Un total de 12 equipos forman parte del torneo que se juega en dos grupos con una Súper Ronda y juegos por el campeonato.

Con información de Fedebeis.

El béisbol en categorías U12 juega un papel fundamental en el desarrollo integral de los jóvenes atletas. Esta etapa es crucial no solo para el aprendizaje de las habilidades técnicas y tácticas del deporte, sino también para la formación de valores y competencias que trascienden el ámbito deportivo. A continuación, se destacan algunas de las razones por las que el béisbol en categorías U12 es tan importante:

Desarrollo Físico y Técnico

Habilidades Básicas: A esta edad, los niños aprenden las habilidades fundamentales del béisbol, como el bateo, el lanzamiento, el fildeo y la carrera de bases. Este aprendizaje es esencial para su progresión futura en el deporte. Condición Física: El béisbol fomenta la actividad física regular, lo que contribuye al desarrollo de la fuerza, la coordinación, la agilidad y la resistencia en los jóvenes jugadores.

Formación de Valores y Competencias Sociales

Trabajo en Equipo: El béisbol enseña a los niños la importancia de trabajar juntos hacia un objetivo común. Aprenden a confiar en sus compañeros y a cooperar para lograr el éxito del equipo. Disciplina y Responsabilidad: La práctica regular y la adherencia a las reglas del deporte inculcan disciplina y un sentido de responsabilidad. Los jóvenes aprenden a manejar sus tiempos y a cumplir con sus compromisos. Esfuerzo y Perseverancia: Los desafíos que enfrentan en el béisbol les enseñan a esforzarse y a perseverar, incluso cuando las cosas no salen como esperan. Este aprendizaje es valioso para enfrentar las dificultades en otros aspectos de la vida.

Beneficios Psicológicos y Emocionales

Confianza en Sí Mismos: El éxito en el campo de juego, así como la superación de errores y fracasos, ayuda a los niños a desarrollar una mayor autoestima y confianza en sí mismos. Manejo de Emociones: A través de la competencia, los jóvenes aprenden a manejar sus emociones, a lidiar con la presión y a mantener la calma en situaciones difíciles.

Integración y Diversión

Socialización: El béisbol proporciona un entorno en el que los niños pueden hacer nuevos amigos, interactuar con sus compañeros y desarrollar habilidades sociales. Diversión y Pasión: Por encima de todo, el béisbol es una fuente de diversión y disfrute. Fomentar una pasión por el deporte puede llevar a una vida activa y saludable.

En resumen, el béisbol en categorías U12 es mucho más que un simple deporte. Es una herramienta educativa y formativa que ayuda a los niños a crecer física, mental y emocionalmente. A través del béisbol, los jóvenes no solo se convierten en mejores atletas, sino también en mejores personas, equipados con las habilidades y valores necesarios para afrontar los retos de la vida.