Panamá buscó el bronce del béisbol en Juegos Panamericanos. ¿Qué pasó?

Panamá jugó este sábado su último partido en el béisbol de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 con el objetivo de buscar la medalla de bronce del certamen.

El conjunto panameño enfrentó a México en ese compromiso en el que anotó dos carreras en la parte baja del quinto episodio.

Los mexicanos vencieron a los panameños por pizarra de 10 por 2 y se adjudicaron la presea de bronce.

"No le puedo exigir a los muchachos. Ellos dieron el máximo, no le salieron las cosas", expresó el manager de Panamá, Hipólito Ortiz. "El bateo no comenzó explosivo, el pitcheo no aguantó el partido. Ellos trabajaron bien, las cosas no se dieron y me siento orgulloso de lo que hicieron", agregó.

"Se dio el 100%, pero no fue el resultado que queríamos", manifestó el pelotero Eduardo Thomas. "Tuvimos cerca la medalla y se nos escapó de las manos".

Jhonny Santos destacó por el bateo panameño con un hit en tres turnos y una carrera anotada.

De esta manera, Panamá obtuvo el cuarto lugar de la competencia con lo que completa su mejor actuación en el béisbol de los Juegos Panamericanos.