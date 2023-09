Panamá ya tiene rivales para béisbol de los Juegos Panamericanos 2023

Panamá debuta en el béisbol de los Juegos Panamericanos el próximo 19 de Octubre ante República Dominicana en partido del Grupo A, programado para jugarse en el Estadio Bicentenario Cerrillos de Santiago, de Chile, a eso de las 9:30 a.m.

Panamá fue ubicada en el Grupo A del torneo de béisbol de los juegos regionales más importantes de América, donde fueron ubicados los equipos de República Dominicana, Chile y México. En el Grupo B están, Venezuela, Cuba, Colombia y Brasil.

El equipo que dirige el mentor colonense Hipólito Ortiz, regresa a la cancha el 21 de octubre para medirse al local Chile a las 3:00 p.m. en el mismo estadio Bicentenario y cierra actuación en ronda regular el 23 de octubre ante México, a las 9:00 a.m.

En la Súper Ronda y en la disputa de las medallas, se miden, los dos mejores de cada grupo, en partidos de 1A vs 1B, 2A vs 2B, 1A vs 2B y 1B vs 2A y los mejores ubicados van por el oro y los otros dos por el bronce.

Habrán unos partidos de consolación para los que quedan fuera de opciones de medallas.

Información de Fedebeis

