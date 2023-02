Clásico Mundial de Béisbol 2023: Kershaw confirmó su baja con Estados Unidos

Clayton Kershaw anunció que no lanzará con el equipo de los Estados Unidos en el venidero Clásico Mundial de Béisbol.

Kershaw, quien se comprometió con participar en el torneo en diciembre, no dio detalles del porqué se perderá el evento, pero una fuente le informó a MLB.com que el monticular no pudo asegurar una póliza de seguro. Aunque Kershaw llegó a los entrenamientos en salud, viene de una temporada del 2022 en la que sólo hizo 22 aperturas y pasó un tiempo considerable lesionado por problemas en la espalda.

El tres veces ganador del Premio Cy Young señaló que intentó superar los obstáculos con varias consultas con Major League Baseball y la Asociación de Jugadores de Major League Baseball, además de con los Dodgers, pero no se concretó nada.

"Muy decepcionado", reconoció el monticular. "Intentamos varias cosas. Todas las partes trataron de que funcionara y no hay nada malo conmigo. Sencillamente no resultó. Quería hacerlo. Realmente quería ser parte del grupo. Probablemente sea mi última oportunidad de hacerlo, así que realmente lo quería. Pero no resultó, por varias razones. Es decepcionante, pero está bien. Estaré listo para la temporada".

Información de Juan Toribio (MLB.com)