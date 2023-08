¡Finalmente! Los Yankees cortaron racha de derrotas con un Aaron Judge imponente

Los Yankees de Nueva York pasan por un momento para el olvido en esta campaña 2023 luego de llegar a una racha de derrotas que empata a la sufrida en el año 1982 al fin pudieron cortar esta al derrotar a los Nacionales de Washington 9 carreras por 1 en el Yankee Stadium.

En este juego salió a flote el poder de Aaron Judge quien conectó tres cuadrangulares, el primero lo conectó iniciando el juego (1er episodio), su segundo vuela cercas fue con las bases llenas en su segundo turno al bate y finalmente el tercr cuadrangular fue en el speptimo episodio.

Para Aaron Judge este fue la primera vez en su carrera que pega tres cuadrangulares. El "juez" batea en esta campaña para .279 con 27 cuadrangulares, 54 carreras empujadas, 55 carreras anotadas y 70 hits.

Ganó el juego el lanzador Luis Severino quien trabajó 6.2 entradas, encaró 24 bateadores, ponchó a dos, boleó a dos y solo permitió un hit.

Los Yankees de Nueva York tienen récord de 61-65 y están en el quinto puesto del Este de la Liga Americana.

Conoce un poco más de la historia de los Yankees de Nueva York.

Los New York Yankees son un equipo profesional de béisbol con sede en el Bronx, Nueva York. Fundados en 1901 como los Baltimore Orioles, el equipo se trasladó a Nueva York en 1903 y cambió su nombre a los New York Highlanders. Finalmente, en 1913, adoptaron el nombre de New York Yankees, el cual se convertiría en uno de los más icónicos y reconocidos en el mundo deportivo.

Los Yankees tienen una rica historia y son considerados uno de los equipos más exitosos en la historia del béisbol. Han ganado un total de 27 Series Mundiales, lo que les convierte en el equipo con más títulos de este tipo en la Major League Baseball (MLB). La época dorada de los Yankees se sitúa entre los años 1920 y 1960, cuando el equipo, bajo la dirección de figuras como Babe Ruth, Lou Gehrig, Joe DiMaggio y Mickey Mantle, logró una serie de campeonatos y estableció récords en el béisbol.

Uno de los momentos más emblemáticos en la historia de los Yankees es la llamada "era de Babe Ruth". Babe Ruth, conocido como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, cambió la forma en que se jugaba el béisbol con su habilidad para batear jonrones. Durante su tiempo con los Yankees en la década de 1920, el equipo ganó cuatro títulos de la Serie Mundial.

Otra época destacada fue la década de 1950, cuando los Yankees bajo la dirección de Casey Stengel y con jugadores como Mickey Mantle, Yogi Berra y Whitey Ford, ganaron varios campeonatos consecutivos.

Aunque el equipo ha tenido altibajos a lo largo de los años, los Yankees siguen siendo un nombre influyente en el mundo del béisbol. El estadio de los Yankees, originalmente conocido como Yankee Stadium y posteriormente como Yankee Stadium II, ha sido el escenario de innumerables momentos históricos y emocionantes partidos de béisbol.