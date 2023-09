MLB: Boone mira al futuro de los Yankees tras eliminación

En más de un sentido, Aaron Boone mantuvo su atención en el camino que tiene por delante mientras se dirigía al Yankee Stadium en una triste mañana de lunes: El primer juego de temporada regular sin implicaciones para la postemporada de su carrera.

Boone afirmó que la manejada bajo la lluvia no lo llevó a considerar la posibilidad de que podría ser su último encuentro en casa como manager de los Yankees. En cambio, su mente ya ha estado trabajando sobre la manera de mejorar la suerte del equipo en el 2024.

Sin embargo, Boone – quien tiene contrato por una campaña más – también dijo que aún no le han dicho definitivamente si regresará o no.

"No me preocupo por eso", dijo Boone. "No está en mis manos. Estoy completamente cómodo con quién soy y con las cosas que puedo controlar. En mi mente, estoy haciendo todo lo posible para llegar a la temporada muerta preparado para ponernos en una mejor posición para tratar de competir por un campeonato. Ése es el objetivo y hasta que me lo quiten, ése es mi enfoque".

Los Yankees fueron eliminados oficialmente de la lucha por los playoffs con la derrota del domingo por 7-1 ante los D-backs, una nueva y amarga realidad para Boone, quien había llegado a la postemporada en cada una de sus primeras cinco campañas como dirigente.

Los Yankees terminaron el 2022 con un récord de 99-63 y el título de la División Este de la Liga Americana, pero el 2023 ha sido una historia muy diferente. Llegaron al juego del lunes con foja de 78-77 y pasarán esta última semana tratando de evitar su primera temporada con registro negativo desde 1992.

"Aquí tenemos la expectativa a estas alturas de estar jugando (en octubre) y, por desgracia, no será así", añadió Boone. "Tenemos que hacer algunas preguntas difíciles y vamos a hacer algunas preguntas difíciles, y tratar de fortalecernos mejor en el futuro".

Se cree que el principal propietario del club, Hal Steinbrenner, y el gerente general Brian Cashman (este último tiene contrato hasta el 2026) ya han conversado sobre el futuro de Boone y se inclinarían a que el piloto de 50 años regrese en el 2024.

No se tomará una decisión definitiva hasta que el departamento de operaciones de béisbol celebre sus reuniones de final de temporada a principios de octubre. Al menos en sus sesiones con los medios de comunicación, el tono de Boone ha cambiado en las últimas semanas, pasando de golpear la mesa a un comportamiento más plácido, algo que atribuyó el piloto a su fe.

"Tanto si las cosas van bien como si estás en una situación realmente difícil, siempre he sido capaz de tener una perspectiva decente de las cosas", indicó Boone. "Lo único que puedo hacer es hacer las cosas lo mejor que puedo hacerlas".

El capitán de los Yankees, Aaron Judge, dijo que cree que Boone debería volver como dirigente. Sin embargo, en una crítica inusualmente cortante, Judge declaró el domingo que cree que hay "un montón de cosas por aquí que necesitan ser arregladas".

Cuando se le pidió que diera detalles concretos, Judge respondió: "Lo mantendremos en secreto, pero tenemos mucho trabajo por hacer".

Boone afirmó que estaba de acuerdo con Judge en que hay "cosas que tenemos que cambiar y arreglar y asegurarnos de que estamos en la misma página en todo".

"No puedes simplemente sentarte aquí y decir que lo que hicimos este año es lo suficientemente bueno para llegar al próximo año", declaró el primera base Anthony Rizzo. "Tienes que, primero, mirarte en el espejo y decir: ‘¿Por qué este clubhouse no fue lo suficientemente bueno?’. No es que las personalidades no encajaran. Aquí no había división".

"Pero a lo largo de la campaña, no jugamos lo suficientemente bien. Hay cosas detrás de eso, pero creo que a medida que te adentres más en el invierno, podrás entender lo que no salió bien".

Steinbrenner ha dicho que tiene la intención de que una empresa externa realice una auditoría "profunda" de las operaciones de los Yankees, señalando "el lado analítico de lo que hacemos" y "las operaciones de béisbol en general".

"Vamos a tener algunas conversaciones muy francas entre nosotros", dijo Steinbrenner. "Este año fue, obviamente, inaceptable".

Información de Bryan Hoch (MLB.com)