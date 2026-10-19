Guardianes vs Rays MLB Playoffs 2026| Datos que debes saber sobre el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana

La ciudad de Tampa es el sitio en que se define al clasificado por el Joven Circuito a la Serie Mundial.

Estados Unidos/Un viaje a la Serie Mundial está de por medio en el Juego 6 mientras los Rays trasladan la SCLA de vuelta al Tropicana Field.

Tras su victoria por 3-1 sobre los Guardianes en el Juego 5, los Rays lucen ahora como la mejor versión de sí mismos, jugando una defensa hermética detrás de un pitcheo élite y haciendo lo justo en el plato para que todo funcione.

Estos dos equipos son muy similares, comenzando desde la base de cómo adquieren y desarrollan talento, hasta cómo manejan los partidos jornada tras jornada, por eso no esperen palizas. Sin embargo, la estrella de los Rays, el cubano Yandy Díaz, tiene una predicción llena de confianza tras conectar cinco hits en los últimos dos encuentros en Cleveland.

Si los Guardianes pretenden robarse dos partidos ante los Rays en St. Petersburg y concretar otra sorpresa, tal como lo hicieron en la SDLA contra los Medias Blancas, necesitarán silenciar a Díaz, al mexicano Jonathan Aranda y al dominicano Junior Caminero, el 'Big Three' que encabeza la alineación del conjunto de Tampa Bay que están dando señales de vida. Sin embargo, todo comienza detrás de Díaz, el exjugador de los Guardianes que ha sido una de las caras de los Rays desde el 2019.

Lanzadores abridores

Guardianes: Shawn Armstrong, LD

Datos clave: Ha lanzado cuatro entradas en blanco a lo largo de tres presentaciones en la SCLA, incluyendo un inning sin carreras concedidas como opener en el Juego 4.

Armstrong tendrá su segundo turno como opener en esta serie. A partir de ahí, Cleveland volverá a armar un juego del bullpen después de que la corta apertura de Parker Messick en el Juego 4 causara que Armstrong, Tim Herrin, Erik Sabrowski, Hunter Gaddis y Cade Smith cubrieran siete entradas. Debido a que Cleveland está en una situación de ganar o irse a casa, se contempla que gran parte de esos muchachos estén disponibles el lunes. Pero Slade Cecconi, Joey Cantillo y Tanner Bibee podrían tener que desempeñar un rol importante también, después de que ninguno lanzara en el Juego 5. Williams no es una alternativa para lanzar con corto descanso, según dijo Vogt tras el Juego 5.

Rays: Freddy Peralta, LD

Datos clave: Marca de 6-0 con efectividad de 0.79 en nueve presentaciones (ocho aperturas) desde el 26 de agosto.

Peralta está de vuelta lanzando a su mayor nivel, como lo indican los números anteriores. No estuvo del todo eficaz saliendo del bullpen para conseguir un par de outs en el Juego 4 el sábado, pero ha estado dominante en ocho aperturas desde finales de agosto. Y ha estado excelente en cinco aperturas en el parque de los Rays durante ese trecho, recetando 26 ponches contra ocho bases por bolas otorgadas, registrando efectividad de 0.99.

"Lo que ha hecho en casa, increíble. Pensé que volvió a ser un atleta con nosotros y no tan robótico", señaló el abridor Drew Rasmussen. "La verdad le dio la libertad de ser exactamente quien pensábamos que sería cuando lo conseguimos en la Fecha Límite de Cambios".

La presentación en relevo de Peralta ocurrió en lugar de su sesión del bullpen programada entre aperturas, por lo que eso no debería afectar ninguno de los planes de Tampa Bay en el futuro.

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Posibles alineaciones

Guardianes: Vogt anotó a los mismos nueve jugadores en su tarjeta de alineación titular para los Juegos 3 al 5, y no parece probable que eso cambie ahora.

Steven Kwan, LF José Ramírez, 3B Chase DeLauter, RF Jo Adell, BD Nathaniel Lowe, 1B Travis Bazzana, 2B Patrick Bailey, C Petey Halpin, CF Brayan Rocchio, SS

Rays: Con los Guardianes acudiendo a Armstrong en un juego del bullpen, nos mantendremos con una alineación proyectada relativamente normal.

Yandy Díaz, BD Jonathan Aranda, 1B Junior Caminero, 3B, Liam Hicks, C Chandler Simpson, LF Víctor Mesa Jr., RF Jonny DeLuca, CF Richie Palacios, 2B Taylor Walls, SS

Datos adicionales

El exjardinero central de los Rays , B.J. Upton , realizará el primer pitcheo ceremonial antes del Juego 6 . Upton desempeñó un rol bastante importante en el camino de Tampa Bay al título de la Liga Americana en el 2008 , sacudiendo siete jonrones en la postemporada, incluyendo cuatro en el triunfo de los Rays en siete juegos en la SCLA sobre Boston .

, , realizará el primer pitcheo ceremonial antes del . Upton desempeñó un rol bastante importante en el camino de al título de la en el , sacudiendo siete jonrones en la postemporada, incluyendo cuatro en el triunfo de los en siete juegos en la sobre . La racha de Ramírez de 17 juegos embasándose en postemporada es la más larga en la historia de la franquicia de Cleveland .

de 17 juegos embasándose en postemporada es . El pitcheo de Cleveland recetó seis ponches en el Juego 5 , para llevar su total de postemporada a 120 a lo largo de sus 10 encuentros. Los 120 ponches son la tercera mayor cantidad para cualquier equipo de las Mayores en sus primeros 10 partidos de una postemporada, solo por debajo de los 123 de los Nacionales del 2019 y los 122 de los Astros del 2022 .

, para llevar su total de postemporada a a lo largo de sus 10 encuentros. Los son la tercera mayor cantidad para cualquier equipo de las en sus primeros 10 partidos de una postemporada, solo por debajo de los 123 de los del y los 122 de los del . Fijándonos hacia adelante, la S erie Mundial del 2026 presentará un enfrentamiento inédito por séptima vez en las últimas ocho campañas (desde el 2019). En ese transcurso, la única Serie Mundial entre equipos que se habían enfrentado en un Clásico de Otoño previo fue en el 2024 (Dodgers vs. Yankees).

presentará por séptima vez en las últimas ocho campañas (desde el 2019). En ese transcurso, la única entre equipos que se habían enfrentado en un previo fue en el (Dodgers vs. Yankees). Un choque de Serie Mundial entre Tampa Bay y Milwaukee sería el primero en un Clásico de Otoño entre equipos buscando su primer campeonato desde 1980 (Phillies vs. Reales).

Información de Tim Stebbins, Keegan Matheson y Adam Berry (MLB.com)