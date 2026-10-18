MLB | Rays vs Guardianes juego 5 EN VIVO por TVMAX Serie de Campeonato Liga Americana

Panamá/Los Rays de Tampa Bay empataron la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) 2-2 tras derrotar 7-3 a los Guardianes de Cleveland en el Progressive Field.

Con esta victoria en el cuarto choque, el equipo floridano aseguró que la eliminatoria regresará al Tropicana Field en St. Petersburg para disputar al menos un Juego 6.

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Despertar ofensivo y picheo efectivo

La clave del triunfo para los Rays radicó en el despertar de sus principales bateadores en la parte alta de la alineación. En el montículo, el abridor Nick Martinez dominó a la ofensiva rival durante 5 1/3 entradas, en las que permitió únicamente una carrera. El cuerpo de relevistas, encabezado por Freddy Peralta, Ian Seymour y el cerrador Bryan Baker, se encargó de preservar la ventaja en los episodios finales.

A la ofensiva, Junior Caminero rompió el empate en el sexto episodio con un doblete remolcador impulsado a 110.2 mph hacia el jardín izquierdo. Por su parte, Jonathan Aranda destacó bateando de 3-4 con dos carreras impulsadas, mientras que Yandy Díaz selló el marcador en la novena entrada al conectar un cuadrangular de dos carreras. Por los Guardians, el novato Petey Halpin lució a la defensa con una atrapada espectacular en la barda ante un batazo de Caminero, mientras que Travis Bazzana descontó con un jonrón solitario en la séptima entrada.

Escenario listo para el Juego 5

Con la serie igualada a dos victorias por bando, la eliminatoria queda reducida a una serie al mejor de tres encuentros. El crucial Juego 5 se disputará este domingo en el Progressive Field. Para este compromiso, los Rays designaron como lanzador abridor a Drew Rasmussen, mientras que los Guardians enviarán a la lomita al zurdo novato Parker Messick.