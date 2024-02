Béisbol Juvenil 2024 | Panamá Metro vs Coclé: ¿Cómo llegó Rodrigo Merón dirigir a la Leña Roja?

Panamá Metro vs Coclé por las pantallas de TVMAX este martes 27 de febrero desde las 7:00 pm.

Panamá/Uno de los mánagers que han dejado su huella en el béisbol coclesano es Rodrigo Merón, quien a pesar de ser metropolitano ha sabido calar de manera positiva en los aires coclesanos dirigiendo a la Leña Roja, actuales finalistas del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2024 Copa Caja de Ahorros.

Rodrigo Merón estuvo en TVMAX Deportes donde habló de el plan de acción para la final ante Panamá Metro, pero también pudimos conocer un poco sobre cómo llegó al banquillo de Coclé, la Leña Roja.

Merón comentó: "la úlima vez que yo trabajé béisbol fue en Panamá Metro en la categoría mayor, pues, yo una vez termino esa travesía en la capital, el señor Carranza pues, desde el 2019 quería que yo estuviera por acá, nos conocíamos de hace años en un torneo premundial aquí en Panamá, yo era mánager y ganamos el torneo, él era el delegado del equipo, hoy es presidente de la liga y él me llamó y dice que él necesitaba que yo estuviera en Coclé, efectivamente, nosotros llegamos en el 2020, aquí se han dado resultados, porque no solamente es que tú ganes el torneo, yo creo que el aprendizaje, las enseñanzas, no solo como atleta, se le ensaña a esos muchachos aquí, ha sido bien positivo".

Merón mencionó a peloteros que dirigió como Bibi González, Pedro Hernández, Leo Bernal, quienes estuvieron bajo su mando en el 2020: "Son peloteros que firmaron contratos super altos para jugar béisbol profesional y eso dice mucho que se ha hecho aquí".

El mánager fue claro en destacar que ese trabajo no es solamente de él, es el gran trabajo de la organización de la Liga Provincial de Coclé: "nuestra organización que trabaja de manera mancomunada con los cuerpos técnicos y en sus ligas respectivas, distritoriales, yo creo que se ha visto el trabajo que se ha realizado acá".

Reveló también que como la distancia entre la capital y Coclé es corta, se divide en 6 días en la provincia coclesana y viaja dos días a Panamá.