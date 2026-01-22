Béisbol Juvenil 2026| Partidos y alineaciones confirmadas de la jornada del jueves 22 de enero en el campeonato nacional

Sintoniza el partido Colón vs Panamá Oeste , el domingo 25 de enero, a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/La jornada 17 del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil tiene seis partidos programados que los equipos participantes tratarán de aprovechar para acercarse al objetivo de clasificar a la Ronda de Ocho.

Los 12 conjuntos en competencia anunciaron sus alineaciones. A continuación detallamos cuáles son los juegos con sus respectivas formaciones a la ofensiva.

Coclé vs Chiriquí Occidente (Estadio Glorias Deportivas Baruenses)

Panamá Metro vs Veraguas (Estadio Omar Torrijos)

Colón vs Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron)

Panamá Oeste vs Herrera (Estadio Claudio Nieto)

Darién vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín)

Panamá Este vs Los Santos (Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández)

Tabla de posiciones