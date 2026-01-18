EN VIVO Béisbol Juvenil 2026| Panamá Oeste vs Bocas del Toro: partido de la jornada 14 del campeonato nacional por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/Llegamos a la jornada 14 del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil y, a medida que nos acercamos al final de la etapa regular la lucha por la clasificación a la Ronda de Ocho. Uno de los partidos que forma parte de la fecha es el que protagonizan los equipos de Panamá Oeste y Bocas del Toro en el estadio Calvin Byron de Changuinola el que puedes ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Las alineaciones de ambos equipos han sido anunciadas y las presentamos a continuación.

Los 'Vaqueros' de Oeste han dominado la tabla de posiciones en todo el campeonato. Con una marca de 12 victorias y una derrota se han consolidado como un equipo fuerte y consistente. Después de perder su primer juego del torneo ante Chiriquí, se recuperaron anoche y superaron a Chiriquí Occidente por abultamiento de carreras en 7 episodios, 10 por 0, en su visita a Puerto Armuelles.

Por su parte, los 'Tortugueros' bocatoreños han vuelto a fortalecerse en su casa y ante sus fanáticos. Después de perder seis juegos de visita, han sumado dos triunfos consecutivos como local, el más reciente fue este sábado ante Panamá Este.

Sigue las acciones de este partido a través de este minuto a minuto. También informaremos sobre lo que ocurra en los demás partidos programados para esta jornada que son:

Coclé vs Los Santos (Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández)

Panamá Metro vs Chiriquí Occidente (Estadio Glorias Deportivas Baruenses)

Colón vs Veraguas (Estadio Omar Torrijos)

Darién vs Herrera (Estadio Claudio Nieto)

Panamá Este vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín)

Jornada anterior

Herrera 2-12 Coclé (Finalizado en 7 episodios)

La 'Leña Roja' coclesana ardió con fuerza y se impuso al conjunto herrerano por abultamiento de carreras en siete episodios en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce.

Dereck Gómez controló a la ofensiva rival y se acreditó la victoria. En siete episodios lanzados, toleró dos imparables y dos anotaciones con seis ponches propinados y no otorgó bases por bolas. La derrota fue para Luis Centella.

Aníbal Sánchez conectó dos hits en dos turnos, anotó dos carreras y empujó tres por Coclé. Lucas López de 3-2 con una anotada y dos remolcadas y Omar Ramos de 4-2 con una anotada y una impulsada.

Por Herrera, Yonathan Jiménez de 2-1 y Johan Vásquez de 3-1

Darién 4-1 Veraguas

Las 'Harpías' darienitas volaron sobre el estadio Omar Torrijos de Santiago y cazaron una victoria ante los 'Indios' veragüenses.

Aaron Otero fue el lanzador ganador tras una salida de siete episodios en los que toleró cuatro inatrapables, no recibió carreras, dio cuatro ponches y dos bases por bolas. Amilkar Bazán se llevó el descalabro.

Oscar López bateó de 4-2 con una carera anotada por Darién. Eliasib Fernández de 4-2, Juan Vargas y Erick Arroyo de 4-1 cada uno.

Por Veraguas, Jason Mendoza y Luis Atencio de 4-2 cada uno.

Panamá Oeste 10-0 Chiriquí Occidente (Finalizado en 7 episodios)

Los 'Vaqueros' de Oeste dominaron a los occidentales en su visita al estadio Glorias Deportivas Baruenses de Puerto Armuelles.

Johamir Cortes se apuntó el triunfo luego de un relevo de dos entradas y dos tercios en los que propinó dos ponches y una base por bola. Erick Morales fue el serpentinero derrotado.

Luis Aranda pegó de 4-3 con dos carreras anotadas y dos empujadas por Panamá Oeste. Jean Rodríguez de 4-2 con una anotada y dos impulsadas y Xavier Waldron de 3-1, un cuadrangular, con dos anotadas y dos empujadas.

Jesús Arosemena bateó el único hit de Chiriquí Occidente en el juego.

Panamá Metro 4-2 Chiriquí

Los 'Metrillos' anotaron dos carreras en la parte alta del octavo episodio que les aseguraron el triunfo sobre los chiricanos en el estadio Kenny Serracín de David.

Cristian Navarro fue el lanzador ganador al permitir tres incogibles y dos carreras, con dos ponches y dos bases por bolas en seis entradas. Johan Camarena cargó con la derrota.

Christian Andrión conectó de 2-2 con una carrera anotada por Panamá Metro. Carlos Sánchez de 3-1 con una empujada y Pablo Arosemena de 3-1 con una anotada y una impulsada.

Los Santos 8-5 Colón (Finalizado en 10 episodios)

Los santeños y los colonenses midieron fuerzas en un partido, realizado en el estadio Justino Salinas de La Chorrera, que se extendió a 10 episodios.

El marcador estuvo empatado a dos anotaciones por bando hasta que Los Santos tomó la ventaja al fabricar seis carreras en la parte alta del décimo capítulo. Sin embargo Colón aprovechó el descontrol del pitcheo rival, llenó las bases y marcó tres 'rayitas', pero se quedó corto en su intento de remontada.

Santiago Mendoza lanzó cuatro episodios y un tercio en los que permitió cuatro imparables y cinco carreras, con tres ponches y cuatro bases por bolas para acreditarse el triunfo.

Edwin Díaz se quedó con el descalabro al tolerar dos incogibles y seis anotaciones en cuatro entradas.

Darian García bateó de 3-1 y anotó dos carreras por Los Santos. Maykel Rojas de 1-1 con una empujada y Miguel Jaén de 4-1 con una anotada.

Por Colón, José Alfonso batearon de 2-1 con una carrera remolcada. José Fonseca y Obed Mejía pegaron de 3-1 cada uno.