Béisbol Mayor 2025| Semifinales EN VIVO por TVMAX: Resultados minuto a minuto de la jornada del sábado 10 de mayo

Panamá/Las semifinales del 82 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor llegan a sus momentos cumbres. Este sábado se realizan dos partidos y uno de ellos es el séptimo y decisivo encuentro entre los equipos de Panamá Metro y Coclé, desde el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce, que puedes ver a través de TVMAX.

Luego de una victoria ajustada, por 1 a 0, los metropolitanos empataron la serie a tres triunfos por bando. Ahora tratarán de salir airosos y avanzar a la final, pero los coclesanos lucharán para que su casa no vuelva a ser vulnerada y así alcanzar la instancia decisiva.

Jorge García y Luis Ramos fueron asignados como los lanzadores abridores de Panamá Metro y Coclé para este encuentro.

El metropolitano García, quien fue elegido como el Lanzador del Año en el presente certamen, se ha desempeñado como relevista en la mayor parte del torneo. Su presentación más reciente fue durante el quinto partido en la que se llevó la derrota tras recibir cuatro hits y cinco carreras en una entrada.

Ramos, quien refuerza al equipo coclesano después de su participación con Darién, cargó con la derrota en el tercer juego de la serie luego de una faena de cinco episodios y un tercio en los que permitió siete incogibles y dos anotaciones.

A continuación presentamos las alineaciones de ambos equipos para este partido.

Sigue las acciones de este partido mediante este minuto a minuto donde también informaremos sobre lo que ocurra en el estadio Rod Carew con el juego entre Bocas del Toro y Colón.

Situación actual

Coclé (2) vs Panamá Metro (3)

Serie empatada 3-3

Jueves 1 de mayo de 2025: Panamá Metro 3-5 Coclé

Panamá Metro 3-5 Coclé Viernes 2 de mayo de 2025: Panamá Metro 1-0 Coclé

Panamá Metro 1-0 Coclé Domingo 4 de mayo de 2025: Coclé 0-2 Panamá Metro

Coclé 0-2 Panamá Metro Martes 6 de mayo de 2025: Coclé 4-1 Panamá Metro

Coclé 4-1 Panamá Metro Miércoles 7 de mayo de 2025: Coclé 5-0 Panamá Metro

Coclé 5-0 Panamá Metro Viernes 9 de mayo de 2025: Panamá Metro 1-0 Coclé

Bocas del Toro (1) vs Colón (4)

Bocas del Toro lidera la serie 3-2

Viernes 2 de mayo de 2025: Colón 2-1 Bocas del Toro

Colón 2-1 Bocas del Toro Sábado 3 de mayo de 2025: Colón 5-6 Bocas del Toro

Colón 5-6 Bocas del Toro Miércoles 7 de mayo de 2025: Bocas del Toro 2-3 Colón

Bocas del Toro 2-3 Colón Jueves 8 de mayo de 2025: Bocas del Toro 6-4 Colón

Bocas del Toro 6-4 Colón Viernes 9 de mayo de 2025: Bocas del Toro 4-2 Colón (Finalizado en 10 episodios)

Jornada anterior

Panamá Metro superó a Coclé, por 1 carrera a 0, y empató a tres triunfos su serie semifinal del 82 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor en un partido realizado en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce.

Los metropolitanos afrontaban este encuentro prácticamente sin margen de error. Por lo tanto salieron al terreno de juego con el cometido de pegar primero y lo lograron cuando Alan Meza conectó un imparable que llevó al 'home plate' a Isaías Velásquez para anotar la única carrera del encuentro en la parte alta del primer episodio.

Teodoro Ortega fue el lanzador ganador tras permitir tres inatrapables con tres ponches y una base por bola en cinco episodios. Kevin Rodríguez terminó la labor monticular de la representación capitalina al trabajar las cuatro entradas restantes del cotejo.

La derrota se la acreditó Fidencio Flores quien recibió cinco incogibles y una carrera en seis episodios.

Eduardo Thomas conectó dos hits en cuatro turnos por Panamá Metro. Alan Meza de 3-1 con una carrera empujada e Isaías Velásquez de 3-1 con una anotada.

Por Coclé, Luis Madrid bateó de 4-2. Ricardo Acosta de 4-1 y Omar Oses de 3-1.

Bocas se impone

Bocas del Toro batalló con Colón en el estadio Rod Carew y lo venció en 10 episodios, 4 carreras por 2, en un partido que estuvo marcado por una trifulca.

Un incidente, durante la parte baja del quinto episodio, generó una riña en la que miembro de ambos equipos quedaron involucrados. El colonense Germain Ruiz corría hacia la primera base mientras el inicialista Abraham Rodríguez capturaba la pelota.

Rodríguez levantaba una de sus piernas mientras Ruiz caía al suelo tras pasar por la almohadilla. El colonense se levantó, tiró su casco a un lado y encaró al pelotero de Bocas del Toro. En medio de la acalorada discusión se vaciaron las bancas y se dieron golpes entre jugadores de ambos conjuntos.

Luego de que se controló la situación, los árbitros expulsaron a ocho peloteros y un miembro del cuerpo técnico de Colón. Esto provocó cambios en los dos elencos para que el partido continuara.

El marcador se mantuvo sin anotaciones hasta que llegó la parte alta del octavo capítulo. Carlos Sánchez bateó un doble que produjo la primera carrera del equipo de Bocas del Toro que fue anotada por Carlos Mosquera. Sánchez alcanzó la tercera base por un mal tiro y anotó la segunda 'rayita' mediante un elevado de sacrificio de Jonathan Mendoza.

En la parte baja del octavo episodio llegó la acometida colonense. Jorge Bishop anotó la primera carrera de los 'Beep Beep'. Después empató el marcador tras una base por bola con las bases llenas. Con el 2-2 en el tablero terminaron los nueve episodios reglamentarios.

En la décima entrada, Joshwan Wright pegó un doble para que Carlos Sánchez anotara la tercera carrera de Bocas del Toro. Luego Wright cruzó el plato tras un error defensivo de Josué Ayarza.

Colón no se dio por vencido, puso corredores en segunda y tercera base con un out, pero no pudo remontar.