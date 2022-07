Panamá debutará en el Mundial de Béisbol Sub-12 ante el anfitrión, Taiwán

Panamá jugará en su debut, en el VI Campeonato Mundial de Béisbol Sub-12 de la World Baseball & Softball Confederation (WBSC siglas en inglés), ante Taiwán, el dueño de casa, en partido programado para jugarse este viernes 29 de julio a eso de las 6:30 p.m. hora local en Tainán, 5:30 a.m. en territorio panameño.

El Comité Organizador del Mundial Sub-12 reveló en la mañana de este jueves, el nuevo calendario donde reprogramó el orden y hora de juegos que ya había anunciado con anticipación.

"Vamos a salir a ganar a jugar duro como hemos hablado con los muchachos, nos toca abrir con el actual campeón del mundo, y para ese compromiso hemos anunciado al derecho chiricano Johan Camarena", explicó Manuel Rodríguez, manager de Panamá.

El partido se jugará en el Asia Pacific Main Stadium de la ciudad de Tainán y en la primera fecha se tienen programados cuatro partidos. Panamá regresa al terreno el sábado 30 de julio ante México a eso de las 2:30 p.m. hora local en Tainán, 1:30 a.m. hora en Panamá.

El domingo 31 de julio se mide a Italia a las 10:30 a.m. hora local en Tainán, 9:30 p.m. del sábado 30 en Panamá. El 1 de agosto ante Venezuela a las 2:30 p.m. hora local, 1:30 a.m. hora en Panamá y cierra el 2 de agosto ante Sudafrica, a las 2:30 p.m. horal local, siendo la 1:30 a.m. en Panamá.

Texto: FEDEBEIS