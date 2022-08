Pete Rose se niega a responder sobre acusasiones de abuso sexual

El legendario beisbolista, Pete Rose, fue confrontado por la periodista Alex Coffey de The Philadelphia Inquirer con respecto a una a acusación de una mujer de que tuvo relaciones sexuales con el rey del béisbol cuando era menor de edad.

Coffey custionó a Rose en conferencia de prensa sobre si su presencia en la celebración que tenía preparada el club para el equipo campeón de la Serie Mundial de 1980, era 'negativa' hacia las mujeres a lo que el expelotero respondió tajantemente:

"Fue hace 55 años, nena".

Rose, de 81 años, se negó a responder más preguntas en el banquillo momentos después de una foto del equipo en los jardines destinada a celebrar al equipo campeón de la Serie Mundial de 1980 de los Phillies y a otros exjugadores. La celebración del aniversario original de 1980 se pospuso por dos temporadas debido a la pandemia de coronavirus.

La reportera tuiteó más tarde el domingo que, después de la ceremonia, Rose le preguntó si la había ofendido y se ofreció a "firmar 1,000 pelotas de béisbol" para que lo perdonara antes de finalmente decir que "lo sentía".

Rose también rechazó otra pregunta de The Associated Press después de la ceremonia sobre la acusación y su comentario más temprano ese día.

"¿A quién le importa lo que pasó hace 50 años?" dijo Rose, según el Inquirer. "Ni siquiera habías nacido. Así que no deberías estar hablando de eso, porque no habías nacido. Si no sabes nada al respecto, no hables de eso".

Rose hizo su primera aparición en el campo de juego en Philadelphia desde que recibió una suspensión de por vida de Major League Baseball en agosto de 1989. Estuvo de acuerdo con la prohibición después de que una investigación de la MLB realizada por el abogado John Dowd descubrió que Rose hizo numerosas apuestas para que los Cincinnati Reds ganaran. de 1985 a 1987 mientras jugaba y dirigía el equipo.

Rose recibió una ovación con los fanáticos de los Filis de pie, muchos de los cuales ni siquiera habían nacido o eran demasiado jóvenes para recordar al rey de los hits del béisbol en su mejor momento, cuando caminó hacia el campo del Citizens Bank Park el domingo.

*Con información de AP*