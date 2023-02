Serie de Caribe 2023: Entérate quién será el lanzador abridor por Panamá ante Venezuela

Los Federales de Chiriquí quienes representan a Panamá en la Serie del Caribe 2023 que se disputa en Venezuela anunciaron a su lanzador abridor para enfrentar a los Leones de Caracas en el estadio La Rinconada de Caracas.

El lanzador coclesano Davis Romero será el encargado de montarse en la lomita esta noche desde las 7:30 pm para enfrentar no solo a los Leones de Caracas, sino de la afición que de seguro llenará el coliseo.

El mánager de los Federales de Chiriquí, José Mayorga, señalpo antes de partir a Venezuela:

"Estarán muchos fanáticos y es algo que me llena de emoción, porque me gusta que los fanáticos estén allí, atentos al juego, me llena de energía, sabemos que va a estar lleno, que habrá mucha energía y que va a ser un buen partido".

El resto de la rotación es Harold Araúz, Edison Frías y Steven Fuentes. Los Federales ya conocen lo que es ese torneo, en el 2021 llegaron hasta las semifinales.

Este certamen arrancará en formato de todos contra todos, con un total de ocho novenas, Leones de Caracas, Tigres de Licey, Indios de Mayagüez, Cañeros de Los Mochis, Wildcats de Curazao, Vaqueros de Montería, Agricultores de Cuba y Federales de Chiriquí. Los cuatro mejores récords clasificarán a las semifinales.

