Venezolano Miguel Cabrera abre temporada con jonrón 488

El toletero venezolano Miguel Cabrera conectó un jonrón en la nieve en su primer turno al bate de la temporada y sumó una excelente jugada en la inicial para guiar este jueves en las Grandes Ligas a los Tigres de Detroit a una victoria de 3x2 sobre los Indios de Cleveland.

La temperatura en el momento del juego era de cero grado Celcius y la nieve comenzaba a subir un poco cuando Cabrera conectó su vuelacerca 488, a 12 del codiciado ´Club de los 500´ en su carrera.

El derrotado Bieber (0-1) permitió dos carreras, incluida la del cuadrangular de Cabrera en la primera entrada. Trabajó bien después de eso y concluyó con 12 ponches en seis entradas.

El receptor puertorriqueño Roberto Pérez conectó un bambinazo de dos carreras ante el dominicano Gregory Soto en el noveno, pero el taponero aguantó el salvamento.

El mánager A.J. Hinch ganó su primer juego como piloto de los ´Felinos´. El ex capataz de Houston se perdió la temporada pasada mientras estaba suspendido a raíz del escándalo de robo de señales de los Astros en 2017.

Cabrera, de 37 años, podría alcanzar los 500 cuadrangulares y los 3.000 hits (tiene 2.867) esta temporada. El estelar jugó a la defensiva por primera vez desde 2019, ya que últimamente se desempeñaba como bateador designado.

Los Tigres contaron con una asistencia de un 20% de su capacidad por los protocolos del convid-19.