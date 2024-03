Boxeo: Púgiles panameños viajaron a campamento en Sucre, Bolivia

Panamá/Partieron rumbo a tierras bolivianas los seleccionados juveniles a una base de entrenamiento de altura de cara a su participación a los Primeros Juegos Juveniles Boliviarianos que se llevarán a cabo del 5 al 14 de abril en Sucre, Bolivia.

La selección juvenil está compuesta por Jackeline Armuelles que participará en los 50kg, Ángel Flores en los 51kg y Reynaldo Monrroy en 57kg. Ellos viajaron acompañados por el entrenador internacional Melanio Flores.

Los I Juegos Deportivos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2024 prometen ser una oportunidad única para que jóvenes atletas bolivarianos persigan sus sueños olímpicos y escriban una nueva página en la historia de los Juegos Bolivarianos.

Fuente Fedebop.

Más detalles de los I Juegos Juveniles Bolivarianos, Sucre 2024.

La directora Técnica y de Operaciones de Cobol 2024, Maira Coll, informó en días pasados que 1.160 atletas de siete países se inscribieron para participar de los I Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2024 a disputarse del 4 al 14 de abril en esta ciudad.

Coll dijo que este número de atletas inscritos podría variar por solicitudes excepcionales y decisión de la Reunión de Registro de Delegación (DRM, por sus siglas en inglés) que intervendrán en 24 deportes y 27 disciplinas convocadas para este evento multideportivo.

Explicó que esta cifra, no incluye al número de oficiales por equipo de una delegación, que no podrá exceder el 30% del total de atletas confirmados en la DRM, aunque no descartó que algunos deportes podrían “caerse algunas disciplinas”.

Sin embargo, precisó que a esta contienda asistirán 571 jueces entre nacionales e internacionales, para el juzgamiento de los 24 deportes.

Con esas consideraciones de los 1.160 atletas, Bolivia inscribió a 248 atletas, Chile 185, Colombia 164, Ecuador 101, Panamá 70, Perú 192 y Venezuela 200.

Con información del centro de prensa Juegos Juveniles Blivarianos.