Roberto Durán recuerda con nostalgia a su amigo Ken Buchanan

Sorprendido se mostró el excampeón mundial panameño, Roberto 'Manos de Piedra' Durán, por la muerte de uno de sus rivales más recordados, el escocés Ken Buchanan.

"Me estaba tomando una taza de café esta mañana cuando mi esposa se acercó y me dijo: 'Sabes algo... Buchanan se murió esta mañana'. Yo le dije: '¿Cómo?", indicó Durán en una entrevista a David Peña, periodista de TVMAX.

El momento fue propicio para que Durán recordara sus vivencias con Buchanan, a quien le ganó el título ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en el año de 1972. Esa fue la primera faja titular del mundo en su carrera.

"Una vez que fui a Londres, yo me le acerqué, lo abracé y nos pusimos a conversar. Él me dijo que no se atrevía a saludarme porque tenía miedo que yo le saliera con alguna grosería por la pelea. Yo le dije que no, y nos hicimos amigos", relató.

Durán resaltó que antes de pelear con Buchanan, él era un joven deseoso de coronarse campeón mundial y, de paso, quería vengar a su ídolo, Ismael Laguna, quien perdió con el escocés en 1971.

"La última vez que fui a Londres estábamos en una gira y llegamos al pueblo de él que estaba muy lejos", recordó. "Él llegó donde estábamos y, como yo no hablo mucho inglés, nos acompañó un intérprete. A través del intérprete me dijo que después de haber perdido conmigo, buscó a un rival parecido a mí porque quería buscar la revancha. Perdió con él y después buscó a otro boxeador parecido a mí y también perdió. Luego de eso dijo: 'mejor me retiro del boxeo'".

La pelea entre Durán y Buchanan se realizó el 26 de junio de 1972 en el Madison Square Garden de Nueva York. El panameño salió airoso luego de que el árbitro Johnny LoBianco detuvo el pleito debido a que el escocés no pudo recuperarse de un golpe en la zona media de su cuerpo.