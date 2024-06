Harold Cummings no irá a la Copa América ¿Cuál fue la razón?

Panamá/Luego de que el club guatemalteco Xelajú anunciara que el defensor panameño Harold Cummings había sido llamado a la selección de Panamá para participar en la Copa América 2024, todo cambió.

Aníbal Godoy fue descartado para jugar en la Copa América 2024 que se disputará en los Estados Unidos debido a la lesión de grado 2 del recto femoral izquierdo, a raíz de eso, el entrenador Thomas Christiansen está en busca de su reemplazo y en redes sociales se destapó que Cummings sería el elegido.

La Federación Panameña de Fútbol no ha confirmado esta situación, pero de manera extraoficial se conoció que Harold Cummings rechazó la convocatoria, según Ricardo Icaz,a del equipo de TVMAX Deportes, publicó en sus redes sociales: “Harold Cummings no iría a la Copa América, el jugador no se siente apto para atender la convocatoria apenas había iniciado la pretemporada con su club en Guatemala”.

“Xelajú como club orgulloso se adelantó en la comunicación de la convocatoria de su jugador tras el aval de Conmebol, pero el jugador dentro de su amor al país y la sinceridad prefiere no llegar a ser parte al no sentirse 100% preparado, eso es de admirar!” Publicó Icaza.

Este miércoles en conferencia de prensa con el Xelajú, Harold Cummings declaró: "Mi selección, creo que para cualquier futbolista el el amor más grande que hat, representar a tu país y representarlo de una manera digna, en esta ocasión, yo hablé con el entrenador, me comuniqué con él ayer, le dije mi punto de vista, le dije mi punto de accionar, en este caso, no voy a ir a la Copa América, porque no estoy al nivel de la Copa América, no estoy al nivel de representar a mi país y tengo que se consiente conmigo mismo..."

#Apertura2024 | Harold Cummings, jugador de Xelajú MC, confirma que habló con el entrenador de Panamá e indicó que no irá a la #CopaAmérica2024 ya que no se encuentra en el nivel necesario. Esto comentó. pic.twitter.com/90eHIXnQKD — La Red (@Lared1061) 19 de junio de 2024

Inicio de la Copa América 2024 y el Grupo de Panamá

La Copa América 2024, el torneo de selecciones más antiguo del mundo, promete ser un evento lleno de emoción y competitividad. El campeonato, que se llevará a cabo en Estados Unidos, reunirá a las mejores selecciones de fútbol del continente para disputar el codiciado trofeo. El pitido inicial está programado para el 20 de junio de 2024, marcando el comienzo de un mes repleto de partidos intensos y vibrantes.

Entre los grupos que conforman la fase de grupos, el Grupo C ha captado la atención de los aficionados, especialmente por la presencia de Panamá. Este grupo está compuesto por las selecciones de Uruguay, Estados Unidos, Bolivia y Panamá, lo que asegura enfrentamientos apasionantes desde el primer momento.

Uruguay

Uruguay, una de las selecciones más exitosas en la historia de la Copa América, llega a este torneo con una rica tradición futbolística y un plantel talentoso. Con jugadores destacados en ligas europeas y una defensa sólida, los uruguayos buscarán reafirmar su hegemonía en el continente. La garra charrúa y su estilo de juego aguerrido serán desafíos importantes para sus rivales en el grupo.

Estados Unidos

Como país anfitrión, Estados Unidos tiene la ventaja de jugar en casa, con el apoyo masivo de su afición. El equipo estadounidense ha mostrado un crecimiento constante en los últimos años, con una mezcla de jóvenes talentos y jugadores experimentados. Su objetivo es claro: avanzar lo más lejos posible en el torneo y demostrar que son una potencia emergente en el fútbol mundial.

Bolivia

Bolivia, aunque históricamente considerada una selección menos fuerte en el contexto sudamericano, llega con la intención de sorprender. Los bolivianos han trabajado en fortalecer su equipo y buscan aprovechar cualquier oportunidad para sumar puntos cruciales. Su espíritu luchador y la capacidad de adaptarse a diferentes condiciones climáticas y de altitud pueden jugar a su favor.

Panamá

Panamá, por su parte, entra al torneo con la esperanza de dejar una marca significativa. Los canaleros han tenido un desarrollo notable en el fútbol en los últimos años, destacándose en competencias regionales y logrando participaciones en la Copa del Mundo. Con un equipo equilibrado y jugadores clave en buen momento, Panamá aspira a superar la fase de grupos y llegar a las etapas decisivas del torneo.

La fase de grupos de la Copa América 2024 promete ser un espectáculo emocionante, y el Grupo C, en particular, será un escenario de grandes batallas futbolísticas. Los aficionados de Panamá y de las otras selecciones estarán atentos a cada jugada, gol y atajada, en busca de la gloria continental.