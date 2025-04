Tarjetas de crédito en Panamá: herramienta financiera útil que requiere uso responsable

Ciudad de Panamá, Panamá/Las tarjetas de crédito representan una herramienta financiera que puede ser de gran utilidad en situaciones de emergencia, pero según testimonios de ciudadanos, es fundamental ser responsable al momento de utilizarlas.

"Tienen su lado bueno y su lado malo. Si las sabes usar, son geniales, pero si no, te llevan. Porque si no pagas a tiempo, sus intereses van creciendo y te comen tus ahorros", comentó un usuario consultado. Otro ciudadano destacó los beneficios que pueden obtenerse: "Si uno las sabe usar muy bien, son bastante beneficiosas. Por lo menos yo en tarjetas de crédito acumulo 50, 100 dólares al mes y no pago intereses ni nada de eso".

De acuerdo con datos manejados por APC Experian, actualmente en Panamá la deuda solo en tarjetas de crédito asciende a más de 3.000 millones de dólares. "La deuda en tarjetas de crédito es de 3.142 millones de dólares y tenemos 882.290 tarjetas bancarias de crédito activas y en circulación. La morosidad está en 19.5% y cada tarjeta debe 3.562 dólares en promedio", señaló Giovanna Cardellicchio, gerente de APC Experian.

Aunque el porcentaje de morosidad es relativamente alto, según explican los registros del sistema, los panameños en general cumplen con las obligaciones adquiridas. "Hay un ligero aumento de la morosidad, lo que podría explicar, por ejemplo, que hemos tenido aumento en las cifras de desempleo. Como sabemos, hay muchas deudas que se pagan con descuento directo cuando la persona mantiene su trabajo", explicó Cardellicchio.

La especialista agregó que "si la persona pierde su trabajo, esas cifras tienden a bajar, que es lo que está pasando. Vemos entonces un aumento ligero en la morosidad, pero nos mantenemos en que el panameño sigue siendo buena paga. Hablamos de que solamente uno de cada diez tiene problemas de pago".

Los expertos recomiendan, para un uso saludable de la tarjeta de crédito, nunca utilizar más del 40% del límite disponible, lo que permite mantener un balance adecuado y evitar caer en sobreendeudamiento.

Con información de Jorge Quirós