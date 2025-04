Entrevista: Presidente Mulino aclara aspectos sobre la firma del memorándum de entendimiento con EEUU

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República José Raúl Mulino dio una entrevista al periodista Eduardo Lim Yueng, donde conversó de varios temas como la reciente visita del secretario de Defensa Pete Hegseth y la firma del memorándum de entendimiento entre Estados Unidos y Panamá.

El presidente coincide en que pareciera haber dos verdades, la que dice Hegseth en Panamá y la que dice en Estados Unidos.

Insistió en que la respuesta panameña se mantiene y que, a diferencia de Estados Unidos, las versiones de Panamá no cambian sobre lo que dice el memorándum de entendimiento.

Anunció que el memorándum está disponible en la web y que todos lo pueden revisar para entender que no hay ninguna de las aseveraciones planteadas en algunos medios.

“La reunión con él a puerta cerrada fue buena, una reunión de mucho entendimiento y me dijo algo muy claro: yo no vine aquí a enredar tu política. Digo, bueno, hace rato la ha enredado”, recalcó Mulino.

Agregó que le preguntó a Hegseth: “¿Qué es lo que ustedes saben que no nos dicen sobre China? Porque no es nada más hablar por hablar. Si usted me dice que hay A, B, C indicios graves, fuertes, documentados o visibles de injerencia china en las aguas del Canal, en la propia administración se lo voy a agradecer que me lo digan porque es que nunca me lo dicen. Me dice eso, es más un tema de percepción que de realidad, digo, pero usted sabe que esa percepción afecta muchísimo a mi país”.

“Cómo tú comprenderás, yo no tengo el parlante que tiene Donald Trump ni puedo estar mañana, tarde y noche aclarando”, recalcó.

Sobre las declaraciones de Hegseth sobre el comunismo chino en Panamá, el presidente Mulino dijo que eso no se lo dijo a él. Hablaron del tema de la presencia china y le aclaró, porque en el país hay presencia de hace más de un siglo; trabajaron en el Canal, hay una comunidad importante. “Nosotros no tenemos problemas con los chinos ni ellos con nosotros".

El presidente de la República también habló de la situación con los puertos y algunos temas políticos que se están dando.

