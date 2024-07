Fortalecidos: La selección de Panamá culminó su andar en la Copa América 2024

Panamá/Termina la Copa América para Panamá con una goleada ante una de las principales candidatas a llevarse el título, que nos superó de principio a fin, sin permitirnos tener la capacidad de respuesta para intentar competir y evitar un resultado en contra tan abultado.

No sería justo quedarnos solo con esta imagen de derrota, impotencia y tristeza al ver que no se pudo avanzar. Porque no todo termina aquí para una selección que nos hizo soñar e ilusionar en los tres primeros juegos y que pudo levantarse después de situaciones adversas de jugadores clave lesionados antes y durante el torneo.

Se pierde feo ante Colombia, pero todo lo ocurrido de seguro servirá para fortalecer a un grupo que tiene claro el Mundial 2026 como principal objetivo. Y el haber terminado entre las mejores ocho selecciones del continente y segunda de Concacaf, solo detrás de Canadá, hace que el nombre de Panamá en el fútbol mundial se vea diferente, con un desarrollo que asusta y preocupa a los rivales del área.

Regresamos golpeados por el 5-0, que en jugadas puntuales se pudo evitar, pero no podemos quedarnos solo con la derrota. Esta, igual, servirá de aprendizaje para corregir lo que no funcionó y reforzar con los jugadores que estuvieron y los que se perdieron la Copa, una selección que de seguro está para regalarnos grandes momentos.

Se hizo historia, pero esto continúa y ahora toca seguir trabajando para lo que se viene en competencia y esperar otra Copa América mejor preparados y fortalecidos.

JULIO SHEBELUT

REY DE LA GAMBETA