Mundial 2026 | Blas Pérez emocionado: 'La selección nos hace ilusionarnos'

El exdelantero y actual comentarista deportivo de TVMAX destacó la evolución ofensiva del equipo nacional y recordó sus años de sacrificio en la cancha.

Ciudad de Panamá/De cara al esperado partido Panamá vs. Ghana, Blas Pérez tiene las expectativas muy claras. Para el exdelantero, la actual selección de Panamá ha dado un giro histórico. A diferencia de su época, donde el equipo se caracterizaba por la garra y el juego defensivo para mantener el cero, hoy observa un plantel más compacto, con mucha ambición y volumen de ataque.

"Esta selección marca goles", afirmó Blas Pérez, destacando que el equipo sale a la cancha con un planteamiento táctico ofensivo que ilusiona a toda la afición.

Con el encuentro acercándose, el mensaje de Blas Pérez a los jugadores es directo. Sabe que el pueblo panameño y Dios los acompañan, por lo que les pide dejar el alma, la vida y el corazón en cada jugada. "Vamos arriba, vamos a ganar", afirmó.

De la cancha al micrófono

Antes de convertirse en una voz autorizada del fútbol panameño y actual figura de TVMAX, Blas Pérez tuvo que forjar su camino a puro sacrificio. Recordó con nostalgia sus inicios en el estadio Rommel Fernández, compartiendo camerino con figuras como Roberto Brown en la era de Gary Stempel.

Blas señala que fueron tiempos de esperar la oportunidad, de vivir las concentraciones y de aprender tanto dentro como fuera del terreno de juego. Esa disciplina fue la base que le permitió representar al país en múltiples equipos y países, adquiriendo la madurez que hoy lo define.

Hoy, esa experiencia en la cancha se traduce en un respeto absoluto hacia los jugadores activos. Como comentarista deportivo, Blas Pérez deja claro que evita las críticas destructivas y prefiere analizar con lógica, entendiendo el esfuerzo y la presión que se vive dentro del terreno de juego.

Su transición a los medios ha sido un éxito, consolidando una excelente química con el equipo de transmisiones y disfrutando de la picardía que se vive en la cabina.