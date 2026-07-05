Mundial 2026 | Brasil vs Noruega: Reacciones, memes e imagenes icónicas

El Mundial 2026 no solo dejó un resultado sorpresivo en el duelo entre Brasil y Noruega, sino también una ola de reacciones, memes y postales que se apoderaron de las redes sociales. EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX

Neymar desconsolado luego de quedar eliminado por Noruega y Erling Haaland / AFP

Panamá/Desde el desafío viral entre Erling Haaland y Vinícius Júnior previo al encuentro, hasta el descontrol tras el doblete del delantero noruego y el penal agónico de Neymar, el partido Brasil vs Noruega se convirtió en uno de los más comentados del torneo dentro y fuera de la cancha.

Antes de que rodara el balón, el duelo de octavos de final entre Brasil y Noruega ya era tendencia. Un video creado con inteligencia artificial, inspirado en la película "¿Y dónde están las rubias?", convirtió a Haaland y Vinícius Jr. en protagonistas de uno de los memes más virales del Mundial 2026, al punto que ambos futbolistas reaccionaron públicamente y hasta el actor Terry Crews se sumó a la conversación.

Pero la fiesta digital no terminó ahí: el desarrollo del partido, marcado por el doblete de Haaland a los minutos 80 y 90, el penal fallado por Bruno Guimarães en la primera parte y el gol agónico de Neymar de penal al 90+10, disparó una nueva tanda de reacciones, imágenes icónicas y comentarios de hinchas y figuras del entretenimiento que resumen la magnitud de este cruce de cuartos de final.

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