Final Mundial 2026 | España vs Argentina Todos los Goles

Todos para uno y uno para todos: con la fuerza del trabajo en grupo, España desapareció a Lionel Messi y se consagró campeona del Mundial de 2026 al vencer 1-0 a Argentina en la prórroga este domingo a las afueras de Nueva York.

Final Mundial 2026 | España vs Argentina Todos los Goles / FIFA
FIFA
19 de julio 2026 - 17:41

Panamá/Con un disparo furioso del revulsivo Ferran Torres (106'), los ibéricos pusieron fin al heroísmo del portero albiceleste, Emiliano "Dibu" Martínez, y ganaron su segunda estrella, tras la conquistada en Sudáfrica 2010.

La Roja dio una despedida amarga a Messi, quien a sus 39 años jugó, según ha dicho, su último partido en una Copa del Mundo. El 10 dice adiós sin poder revalidar el título ganado en Catar 2022.

Temas relacionados

Copa Mundial de Fútbol 2026 Selección de España Selección de Argentina goles
Si te lo perdiste
Lo último
stats