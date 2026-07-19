España vs Argentina final Mundial 2026| Donald Trump llega al estadio en helicóptero
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Estados Unidos/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó el domingo al estadio MetLife, cerca de Nueva York, para la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España.
El helicóptero de Trump aterrizó junto al estadio mientras largas filas de espectadores esperaban para entrar al recinto a través de controles de seguridad reforzados.