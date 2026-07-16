Mundial 2026 | TVN Y TVMAX invaden Times Square para la final España vs Argentina
La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se jugará este domingo 19 de julio y será transmitido por TVN, TVMAX, TVN Pass, nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ y en TVN Radio 96.5 FM.
Panamá/Nuestros enviados especiales hata Nueva York Nathalia González y David Peña ya están en territorio mundialista para llevarles a todos y todas el antes, durante y después de la final entre España y Argentina en este Mundial 2026.