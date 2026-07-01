EN VIVO Mundial 2026 Estados Unidos 1-0 Bosnia y Herzegovina segundo tiempo

Panamá/Los dirigidos por Mauricio Pochettino llegan tras asegurar el liderato del Grupo D con dos triunfos consecutivos, aunque cerraron la fase con una derrota ante una Turquía ya eliminada, resultado que llegó con un equipo rotado y sin nada en juego.

El reto ahora es cortar una racha negativa: siete derrotas en sus últimos ocho partidos de eliminación mundialista, la más reciente ante Países Bajos en 2022 (derrota 3-1), inicio de una seguidilla de diez caídas consecutivas ante rivales europeos, incluyendo amistosos. Eso sí, jugando como local, el Team USA solo ha perdido dos de sus últimos nueve compromisos (6 victorias, 1 empate), por lo que la localía será clave.

Del otro lado, Bosnia y Herzegovina llega como amplio underdog tras finalizar tercero en el Grupo B, detrás de Suiza y Canadá. Su boleto a esta ronda lo sellaron con un triunfo por 3-1 sobre Catar en la última jornada, pero la defensa ha sido su gran talón de Aquiles: con seis goles encajados, ninguna selección ha disputado más partidos mundialistas sin registrar una portería en cero. Sin embargo, sus triunfos por penales ante Gales e Italia en la fase final de la clasificación demuestran que no le temen a rivales de mayor jerarquía ni a extender la definición más allá de los 90 minutos.

Este será el cuarto enfrentamiento entre ambas selecciones, con Estados Unidos invicto en tres amistosos disputados entre 2013 y 2021. Sin embargo, el historial mundialista no sonríe a los locales: no han ganado ninguno de sus últimos 13 partidos de Copa del Mundo ante rivales europeos (6 empates, 7 derrotas).

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