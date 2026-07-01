Panamá/¡Comienza la transmisión! Estados Unidos recibe a Bosnia y Herzegovina en California con la misión de romper una pesada racha: siete derrotas en sus últimos ocho partidos de eliminación mundialista y 13 encuentros sin ganarle a Europa en Copas del Mundo. Enfrente, una Bosnia y Herzegovina que llega como underdog tras ceder seis goles en la fase de grupos, pero que no le teme a la definición por penales, como demostró ante Gales e Italia. ¡No se despeguen!