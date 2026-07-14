España acaba con la magia de Francia y saca viaje para la final de Nueva York.

Panamá/España se clasificó para la final del Mundial 2026 al vencer 2-0 a Francia este martes en Arlington, cerca de Dallas, y el domingo se enfrentará con el vencedor del partido que jugarán Argentina e Inglaterra el miércoles en Atlanta.

Con una extraordinaria defensa que desactivó por completo el ataque francés, que hasta ahora había maravillado en el torneo y que se quedó sin un sólo disparo al arco de Unai Simón, España se llevó el triunfo gracias a los goles de Mikel Oyarzabal (22', de penal) y Pedro Porro (58').