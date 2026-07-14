EN VIVO Mundial 2026| Francia vs España: partido semifinal

Estados Unidos/La máxima fiesta del fútbol mundial está por definir a su primer gran finalista. Las selecciones de Francia y España se miden este martes 14 de julio en el imponente Dallas Stadium de Texas en un choque de estilos y gigantes que promete paralizar al planeta.

¿Cómo llega cada selección?

Francia: La potencia letal e invicta

El momento: El conjunto dirigido por Didier Deschamps llega invicto a esta cita y liderando los power rankings del torneo. Presumen de un ataque irreprimible y demoledor.

La historia en la mira: Los Bleus (campeones en 2018 y finalistas en 2022) buscan alcanzar su tercera final consecutiva de un Mundial. De lograrlo, se convertirían en la segunda nación europea de la historia en conseguir dicha hazaña, igualando la marca de Alemania Federal.

La figura: Kylian Mbappé. El astro francés ostenta actualmente 20 goles en la historia de la Copa del Mundo. Si logra batir la valla española hoy, quedará a solo un gol de igualar el récord de Lionel Messi (21 goles) como el máximo goleador histórico de la competición.

España: Control, solvencia y revancha

El momento: La actual campeona de Europa se presenta como un equipo sumamente ordenado y rocoso. Aunque quizás no hayan explotado todo su potencial ofensivo, su solidez atrás es asombrosa: solo han encajado un gol en sus seis partidos disputados en este torneo.

La historia en la mira: El cuadro de Luis de la Fuente quiere retornar a la gloria máxima y conquistar el título del mundo por primera vez desde Sudáfrica 2010.

El factor Lamine Yamal: Tras deslumbrar al mundo en torneos previos, el juvenil del Barcelona ha tenido un rendimiento más discreto de cara a puerta, pero ha venido de menos a más tras superar molestias físicas al arranque del certamen. España necesitará de su versión más desequilibrante para destrabar a la zaga gala.

Historial Reciente

Este partido es ya una de las rivalidades más intensas del fútbol moderno. España tiene una ventaja mental importante de sus últimos duelos oficiales de alta tensión:

Liga de Naciones de la UEFA 2025 (Semifinal): España 5 - 4 Francia (un auténtico festival de goles donde anotaron Yamal, Pedri y Mbappé).

Eurocopa 2024 (Semifinal): España 2 - 1 Francia.