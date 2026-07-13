Francia y España disputarán el martes en Arlington, cerca de Dallas (19H00 GMT), un partido que se ha convertido en un clásico del fútbol europeo en los últimos años, pero en esta ocasión el premio es de valor incalculable: una plaza en la final del Mundial.

Waltham, Estados Unidos/Desde que se conoció el diciembre el sorteo mundialista y el recorrido posible de todos los equipos, muchos consideraron que el España-Francia en semifinales sería una especie de final anticipada: la actual campeona de Europa contra la doble finalista mundialista y campeona en 2018; dos de las grandes estrellas. Kylian Mbappé y Lamine Yamal, frente a frente; una oposición de estilos con el título como único objetivo.

AFP.