Mundial 2026 | Conoce a los goleadores y quiénes comandan el listado hasta el momento

Panamá/Con el Mundial de Norteamérica 2026 ya instalado en su fase de eliminación directa, la lucha por la Bota de Oro se ha convertido en uno de los relatos más apasionantes del torneo.

Tras la conclusión de la jornada de dieciseisavos de final disputada este martes, la tabla de goleadores refleja el nivel de definición que ha marcado a las estrellas del fútbol mundial en esta cita, con Kylian Mbappé y Lionel Messi compartiendo el liderato y una nutrida lista de figuras internacionales peleando por acortar distancias en las próximas rondas.

A continuación, el detalle completo de los artilleros del certamen, actualizado al momento de redactar esta nota:

6 goles

Mbappé (Francia) y Messi (Argentina) comandan en solitario la tabla de goleadores, ambos con seis anotaciones, en una competencia directa que promete extenderse hasta las instancias definitorias del torneo.

5 goles

Haaland (Noruega) se mantiene como el principal perseguidor del dúo de punta, a solo un gol de distancia.

4 goles

O. Dembélé (Francia) y Vinícius Júnior (Brasil) completan el grupo de mayor producción goleadora individual, con cuatro tantos cada uno.

3 goles

Un grupo numeroso se ubica en esta franja: Brobbey (Países Bajos), Cunha (Brasil), David (Canadá), Gakpo (Países Bajos), Havertz (Alemania), Just (Nueva Zelanda), Kane (Inglaterra), Manzambi (Suiza), Quiñones (México), Saibari (Marruecos), Sarr (Senegal), Undav (Alemania) y Wissa (República Democrática del Congo).

2 goles

Con dos anotaciones figuran Araújo (Uruguay), Arnautovic (Austria), Ayari (Suecia), Balogun (Estados Unidos), Barcola (Francia), Bellingham (Inglaterra), Cristiano Ronaldo (Portugal), Diallo (Costa de Marfil), Elanga (Suecia), Gueye (Senegal), Jiménez (México), Kamada (Japón), Larin (Canadá), Mahmic (Bosnia), Mahrez (Argelia), Mejía (Colombia), Oyarzabal (España), Pepe (Costa de Marfil), Rezaian (Irán), Summerville (Países Bajos), Trossard (Bélgica), Ueda (Japón) y Vargas (Suiza).

1 gol

Cierra la tabla un extenso listado de futbolistas con una anotación: Aasgaard (Noruega), Al Haydos (Catar), Al Rashdan (Jordania), Alajbegovic (Bosnia), Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Angulo (Ecuador), Ashour (Egipto), Ayhan (Turquía), Baena (España), Baturina (Croacia), Belghali (Argelia), Benbouali (Argelia), Berhalter (Estados Unidos), Brown (Alemania), Budimir (Croacia), Campaz (Colombia), Canobbio (Uruguay), Casemiro (Brasil), Chávez (México), Comenencia (Curazao), De Bruyne (Bélgica), Diarra (Senegal), Luis Díaz (Colombia), Diop (Marruecos), Doué (Francia), Embolo (Suiza), Enciso (Paraguay), Eustáquio (Canadá), Fayzullayev (Uzbekistán), Fidalgo (México), Freeman (Estados Unidos), Galarza (Paraguay), Neves (Portugal), Gouiri (Argelia), Güler (Turquía), Gyökeres (Suecia), Hakimi (Marruecos), Hassan (Egipto), Hussein (Irak), Hwang (Corea del Sur), Irankunda (Australia), Isak (Suecia), Isidor (Haití), Ito (Japón), Kalajdzic (Austria), Kessié (Costa de Marfil), Krejci (República Checa), Leão (Portugal), Lo Celso (Argentina), Luckassen (Ghana), Lukaku (Bélgica), Lukic (Bosnia), Maeda (Japón), Marfo Yirenkyi (Ghana), Martinelli (Brasil), Martínez (Argentina), Maseko (Sudáfrica), Mastouri (Túnez), Mauricio (Paraguay), Mayele (República Democrática del Congo), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Mendes (Portugal), Metcalfe (Australia), Mohebi (Irán), Mokoena (Sudáfrica), Musa (Croacia), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Ndiaye (Senegal), Nmecha (Alemania), Nusa (Noruega), Oh (Corea del Sur), Østigård (Noruega), Pedersen (Noruega), Pina (Cabo Verde), Plata (Ecuador), Rahimi (Marruecos), Rashford (Inglaterra), Rekik (Túnez), Reyna (Estados Unidos), Romo (México), Saber (Egipto), Sabitzer (Austria), Sadílek (República Checa), Saelemaekers (Bélgica), Salah (Egipto), Saliba (Canadá), Sané (Alemania), Sano (Japón), Schlotterbeck (Alemania), Schmid (Austria), Shomurodov (Uzbekistán), Sucic (Croacia), Surman (Nueva Zelanda), Svanberg (Suecia), Tamari (Jordania), Trusty (Estados Unidos), Van Dijk (Países Bajos), Van Hecke (Países Bajos), Varela (Cabo Verde), Vlasic (Croacia), Xhaka (Suiza), Yamal (España), Yassine (Marruecos), Yilmaz (Turquía) y Zico (Egipto).

Con información de AFP.