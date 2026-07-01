EN VIVO Mundial 2026| Inglaterra 1-1 RD Congo: Segundo Tiempo/ dieciseisavos de final

Estados Unidos/Este miércoles, el Estadio de Atlanta se vestirá de gala para albergar un cruce inédito y de altas pulsaciones en los dieciseisavos de final (ronda de 32) del Mundial 2026. La poderosa selección de Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel y consolidada como una de las máximas aspirantes al título, medirá fuerzas contra la gran cenicienta y revelación del torneo: la República Democrática del Congo, que asiste a su primera fase de eliminación directa en la historia de los Mundiales.

¿Cómo llega Inglaterra?

Los Three Lions (Tres Leones) avanzaron a paso firme tras liderar el Grupo L de manera invicta con 7 puntos. Abrieron el torneo con una contundente victoria por 4-2 ante Croacia, firmaron un empate sin goles contra Ghana y cerraron la fase inicial con un solvente 2-0 sobre Panamá.

El equipo inglés destaca por un abrumador control de la posesión de balón (promediando un 66%) y una tremenda pegada en ataque. El capitán Harry Kane llega encendido como el máximo anotador de su equipo con 3 goles, excelentemente respaldado por el talento de Jude Bellingham (2 goles, 1 asistencia) y el desequilibrio de Marcus Rashford.

¿Cómo llega la República Democrática del Congo?

Los Leopardos, entrenados por Sébastien Desabre, están viviendo un sueño en Norteamérica tras haber regresado a la máxima cita futbolística luego de 52 años de ausencia (su única participación previa fue en 1974 bajo el nombre de Zaire). Avanzaron como uno de los mejores terceros lugares en el exigente Grupo K con 4 unidades. Sorprendieron al mundo tras arañarle un valioso empate 1-1 a la Portugal de Cristiano Ronaldo, compitieron de tú a tú en la derrota 0-1 ante Colombia, y sellaron su boleto histórico tras golear 3-1 a Uzbekistán.

Aunque la presión recae completamente sobre el bando europeo, el combinado africano cuenta con jugadores habituados al ritmo de la Premier League inglesa como Aaron Wan-Bissaka y su gran figura ofensiva, Yoane Wissa, quien acumula 3 anotaciones en el certamen.