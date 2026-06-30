Mundial 2026 México vs Ecuador EN VIVO | Previa y alineaciones probables partido de dieciseisavos de final

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Un Tri que llega en plan perfecto

La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, se presenta a esta instancia como líder invicto del Grupo A, tras sumar el puntaje ideal de nueve puntos con triunfos ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, sin recibir un solo gol en los tres compromisos. Ese andamiaje defensivo extiende a seis partidos su racha sin derrotas, una marca que no se interrumpe desde su último encuentro del 2025. El Azteca es, además, terreno sagrado para el Tri: nunca ha perdido un partido mundialista en este estadio y no conoce la derrota en este recinto desde septiembre de 2013, un dato que ilusiona a toda una afición que llenará las gradas esta noche.

Una Ecuador que llega con el envión anímico

Del otro lado estará una Tricolor ecuatoriana que vive un presente totalmente distinto al que mostró en el arranque del torneo. Tras no convertir en sus dos primeros partidos de grupo, Ecuador reaccionó a tiempo con un contundente 2-1 sobre Alemania en la última fecha, resultado que la clasificó como uno de los mejores terceros lugares y la convirtió en apenas la segunda selección del siglo XXI en avanzar a octavos pese a no marcar en sus dos primeros compromisos de grupo. Ese triunfo le devolvió la confianza a un equipo que, antes del Mundial, había encadenado una racha de 19 partidos sin perder, y que ahora buscará firmar su primera victoria consecutiva en la historia de las Copas del Mundo.

Lo que dice la historia

El historial entre ambas selecciones agrega un condimento especial a este cruce. México y Ecuador solo se enfrentaron una vez en un Mundial, en 2002, con triunfo 2-1 para los aztecas. Pero ese resultado es, paradójicamente, la única victoria mexicana en 14 partidos mundialistas ante selecciones sudamericanas, un dato que pone en perspectiva el desafío que representa esta noche la Tricolor ecuatoriana.

Con la altura del Azteca, la presión de un Mundial jugado en casa y el hambre de revancha de una Ecuador que llega lanzada, todo está dispuesto para un partido vibrante. Quédense con nosotros para no perderse ningún detalle: goles, jugadas clave, tarjetas, cambios y todo el desarrollo en tiempo real desde Ciudad de México. ¡Arrancamos el minuto a minuto! 🔥