Panamá/Colombia selló este sábado su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras empatar 0-0 ante Portugal, un resultado que le permitió terminar como líder del Grupo K gracias a su mejor desempeño a lo largo de la fase de grupos. El conjunto dirigido por los cafeteros mostró personalidad desde el pitazo inicial y fue el equipo que más buscó el arco rival, imponiendo el ritmo del compromiso disputado en el Hard Rock Stadium de Miami.

Durante gran parte del encuentro, Colombia generó las oportunidades más claras, dominó la posesión del balón y obligó a Portugal a replegarse en varios tramos del partido. Sin embargo, la falta de contundencia en el último tercio del campo impidió que los sudamericanos transformaran ese dominio en el marcador, manteniendo la incertidumbre hasta los minutos finales.

La emoción llegó en el tiempo de reposición de la segunda mitad, cuando Dávinson Sánchez conectó un cabezazo que parecía darle el triunfo a los colombianos. No obstante, tras la revisión del VAR, el tanto fue invalidado, desatando la frustración de los miles de aficionados colombianos que colmaron las gradas del escenario de Miami. Pese a ello, el empate fue suficiente para que Colombia asegurara el primer lugar del Grupo K, mientras que Portugal también avanzó a la fase eliminatoria como segundo de la llave.