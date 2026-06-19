EN VIVO Mundial 2026 Estados Unidos 0-0 Australia partido correspondiente al Grupo D

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Los Socceroos buscan su segundo triunfo consecutivo en el torneo; los locales quieren sellar el liderato del grupo con una victoria.

Panamá/¡Bienvenidos al minuto a minuto de TVMAX y TVN Pass! Esta tarde el Lumen Field de Seattle es el escenario del duelo entre Estados Unidos y Australia, uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada del Grupo D del Mundial 2026. El ganador de este encuentro podría asegurarse el primer lugar del grupo al cierre de la fecha.

Estados Unidos: hambre de historia

Los anfitriones llegan a este partido con la moral por las nubes tras golear a Paraguay 4-1 en su debut, la primera vez en la historia que la selección estadounidense marca cuatro goles en un solo partido de Copa del Mundo. Con esa victoria, igualaron además su mayor margen de triunfo en un Mundial, y ahora van por algo que no logran desde 2002: ganar dos partidos consecutivos en una misma Copa del Mundo.

El ambiente en Seattle les favorece: los locales encadenan siete victorias consecutivas en esta ciudad. La gran incógnita es Christian Pulisic, quien salió lesionado en el primer tiempo ante Paraguay con una molestia en la pantorrilla y es duda para esta noche.

El delantero Folarin Balogun, autor de un doblete ante los paraguayos, es la figura a seguir: necesita dos goles más para igualar a Bert Patenaude, el último estadounidense en marcar cuatro tantos en un solo Mundial, allá en 1930.

Australia: alerta máxima tras el debut perfecto

Los Socceroos sorprendieron en la primera jornada con una victoria 2-0 ante Turquía, su primer triunfo en el partido inaugural de un Mundial desde 2006. El técnico apostó fuerte —con el tercer portero Patrick Beach entre los titulares— y le salió bien. Ahora el desafío es no caer en la complacencia, un peligro que el cuerpo técnico australiano ya tiene muy presente: el propio asistente Hayden Foxe evocó públicamente el ejemplo de Arabia Saudita en 2022, que venció a Argentina en la primera jornada y luego quedó eliminada.

El joven extremo Nestory Irankunda, de apenas 20 años, anotó en el debut y esta noche va en busca de algo histórico: sería el primer jugador menor de 21 años en marcar en sus dos primeros partidos de Copa del Mundo desde Memphis Depay en 2014. El delantero Mohamed Touré llega con dudas físicas y es incógnita para el once titular.

Datos que anticipan el partido

La estadística apunta a un duelo con goles: en ocho de los últimos nueve partidos de Estados Unidos ambos equipos han marcado, y en siete de sus últimos ocho el marcador superó los 2.5 goles.

Por su parte, Australia ha demostrado solidez defensiva —portería a cero en seis de sus últimos nueve triunfos— aunque cuando pierde, lo hace por la mínima diferencia: ocho de sus últimas diez derrotas fueron por un solo gol.

En el historial directo, ambas selecciones nunca antes se habían visto en un Mundial. Sus únicos antecedentes son cuatro amistosos, con victorias estadounidenses en los dos más recientes: junio de 2010 y octubre de 2025.

Estados Unidos vs. Australia se juega esta tarde en el Lumen Field de Seattle. Sigue cada jugada en vivo aquí, y disfruta la transmisión completa por TVN, TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube de TVMAX Panamá. También puedes seguir el audio en TVN Radio 96.5 FM.

¡Que empiece el fútbol!