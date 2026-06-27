EN VIVO Mundial 2026 Panamá vs Inglaterra último partido de la sele Grupo L

Panamá/Bienvenidos a este minuto a minuto donde la Selección de Panamá disputa este sábado su tercer y último partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Inglaterra, en el cierre del Grupo L, desde el Estadio de Nueva Jersey, en East Rutherford.

El encuentro comienza a las 4:00 p.m. (hora de Panamá) podrá ser visto completamente gratis en TVN, TVMAX, TVN Pass, nustro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ y por TVN Radio 96.5 FM y representa la despedida mundialista de los Canaleros, que llegan al duelo sin posibilidades de avanzar tras caer 1-0 en sus dos presentaciones anteriores: primero ante Ghana y luego frente a Croacia, ambas en Toronto, Canadá.

Los dirigidos por Thomas Christiansen saben que el boleto a la siguiente ronda ya no está en sus manos, pero sí tienen pendientes varias deudas históricas. Panamá es la única selección sin goles en esta edición del Mundial, por lo que romper la sequía ofensiva será uno de los grandes objetivos de la tarde. Además, los Canaleros arrastran una racha de 14 partidos consecutivos sin vencer a una selección europea y tres derrotas seguidas en fases de grupos, incluyendo los golpes ante Bélgica (0-3) e Inglaterra (1-6) en Rusia 2018.

Precisamente ese antecedente conecta ambas selecciones: la única vez que se han enfrentado en un Mundial fue hace ocho años en Rusia, cuando los ingleses ganaron 6-1, pero esa tarde quedó grabada en la historia gracias al gol de Felipe Baloy, el primer tanto de Panamá en una Copa del Mundo.

Enfrente estará una Inglaterra que llega como líder del Grupo L con cuatro puntos, tras vencer a Croacia (4-2) y empatar sin goles con Ghana.

Las condiciones en East Rutherford son favorables: 25°C, 66% de humedad y 0% de probabilidad de lluvia. Los colores serán blanco para Panamá y rojo para Inglaterra. El partido estará bajo la responsabilidad del árbitro catarí Abdulrahman Al Jassim.

Con orgullo, entrega y carácter, la Sele sale esta tarde a escribir un nuevo capítulo. Bienvenidos al minuto a minuto de Panamá vs. Inglaterra.