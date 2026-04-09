FIFA desvela los árbitros del Mundial 2026: seis mujeres, 104 partidos y récord de jueces en Estados Unidos, México y Canadá

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París, Francia/La FIFA presentó el jueves su nómina de árbitros para el Mundial de 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, en la que figuran 52 jueces principales, seis de ellos mujeres.

El organismo rector del fútbol también llevará 88 árbitros asistentes y 30 árbitros asistentes de video, procedentes de las seis confederaciones y de 50 asociaciones miembro.

"Los árbitros designados son los mejores del mundo", afirmó Pierluigi Collina, jefe de arbitraje de la FIFA.

El Mundial en Estados Unidos, Canadá y México será el más grande de la historia, con la participación de 48 selecciones y un total de 104 partidos.

Habrá 41 jueces más que en la Copa del Mundo de Catar 2022, donde 32 equipos disputaron 64 encuentros. En ese torneo participaron también seis arbitras.

"Se han seleccionado seis árbitras, lo que mantiene la tendencia iniciada hace cuatro años en Catar, en nuestro empeño por seguir desarrollando el arbitraje femenino", agregó Collina.

Entre árbitros principales, asistentes y asistentes de video, habrá nueve jueces argentinos, cuatro chilenos, cinco uruguayos, cuatro venezolanos, siete mexicanos, cuatro españoles, tres paraguayos, tres colombianos, y dos peruanos.