Panamá/José Luis "Puma" Rodríguez se presentó ante los medios en conferencia de prensa previo al entrenamiento de la Selección Nacional de Panamá, en el marco de la preparación del equipo para su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El mediocampista, que milita en el FC Juárez de la Liga MX, finalizó el Clausura 2026 en un buen momento, disputando 16 partidos como titular y aportando 2 goles y 4 asistencias.

El "Puma" Rodríguez es considerado una de las opciones creativas del técnico Thomas Christiansen en las posiciones más avanzadas del centro del campo. La Selección Canalera integrará el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, buscando su primer triunfo en la historia del torneo.

Panamá debutará en este Mundial ante Ghana el próximo 17 de junio, en lo que será un partido clave para las aspiraciones del combinado panameño en su segunda participación mundialista.