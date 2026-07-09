Mundial 2026| Portugal designa nuevo técnico pocos días después de su eliminación del torneo

Portugal/El entrenador portugués Jorge Jesus será presentado el viernes como nuevo seleccionador de Portugal, sucediendo así al español Roberto Martínez, informó este jueves a la AFP una fuente próxima.

El técnico de 71 años y la Federación Portuguesa de Fútbol alcanzaron un "acuerdo total" y ofrecerán una conferencia de prensa el viernes a las 14H00 GMT en la sede de la instancia, en la periferia de Lisboa, indicó la misma fuente.

Jorge Jesus tomará así las riendas de la Seleçao cinco días después de su eliminación en octavos de final del Mundial 2026 a manos de España (1-0).

El veterano técnico, que salió del club saudita Al Nassr el pasado mes de mayo, firmará un contrato por cuatro años, hasta el Mundial 2030, que coorganizarán España, Portugal y Marruecos.

Con gran experiencia en el fútbol luso, Jorge Jesus dirigió a una docena de clubes del país ibérico, entre ellos el Benfica y el Sporting de Lisboa, los dos grandes de la capital.

En el extranjero pasó por el Flamengo de Brasil, el Fenerbahçe en Turquía, y los clubes sauditas Al Hilal y Al Nassr, en el que tuvo a sus órdenes a Cristiano Ronaldo.

Luego de la eliminación de Portugal el lunes, el quíntuple Balón de Oro de 41 años confirmó que ese sexto Mundial fue el último de su carrera, sin desvelar sin embargo si proseguiría su carrera internacional.

Con Portugal, al que dirigía desde 2023, Roberto Martínez conquistó la Liga de Naciones de la UEFA en junio de 2025.