Mundial 2026: Argentina enfrentará a Honduras e Islandia en amistosos en EE.UU. antes de defender el título

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Buenos Aires, Argentina/La selección argentina jugará dos amistosos contra Honduras e Islandia en junio en Estados Unidos, en la previa a defender el título en el Mundial de Norteamérica 2026, informó este jueves la Asociación del Fútbol Argentino.

La "Scaloneta", como se apoda el equipo dirigido por Lionel Scaloni, enfrentará el 6 de junio en Texas a la selección de Honduras y el 9 en Alabama al primer equipo de Islandia, detalló la asociación en X.

El equipo de Lionel Messi viene de golear 5 a 0 a Zambia en Buenos Aires luego de una magra actuación contra Mauritania que terminó con un triunfo albiceleste por 2 a 1.

Ambos encuentros se disputaron en marzo en el mítico estadio de Boca Juniors, La Bombonera, y, con la actuación del 'Diez' en el campo de juego, fueron los últimos partidos de la selección de local antes de viajar a Estados Unidos para disputar el Mundial de Norteamérica 2026.

Frente a la selección hondureña, el país campeón del mundo en Catar 2022 jugará en el estadio Kyle Field, en Texas, mientras que contra los europeos será en el Jordan Hare Stadium de Alabama.

Ni Honduras ni Islandia participarán del próximo campeonato mundial, que reparte sus sedes entre Estados Unidos, Canadá y México y que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Islandia empató en un amistoso 1 a 1 contra Haití, que clasificó al Mundial por primera vez en medio siglo. Honduras, que quedó detrás de la nación caribeña en la tabla de clasificaciones, viene de empatar 2 a 2 contra Perú. Ambos cotejos fueron celebrados el 31 de marzo, en la última fecha FIFA.