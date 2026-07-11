La clasificación de España a las semifinales del Mundial de 2026 este viernes desató celebraciones en Madrid y entre los aficionados desplazados a Estados Unidos, mientras en Bélgica los hinchas reconocían el esfuerzo de los Diablos Rojos tras una eliminatoria que se decidió con un gol de Mikel Merino en los minutos finales.

Madrid, España/En la capital española, plazas y bares repletos de aficionados estallaron de emoción con el pitazo final. Los seguidores celebraron un nuevo paso del conjunto dirigido por Luis de la Fuente, que mantiene vivo el sueño de conquistar una nueva Copa del Mundo. Mientras tanto, en las afueras del estadio, los hinchas españoles desplazados al torneo festejaron junto a familiares y turistas, conscientes de que su selección se encuentra entre las cuatro mejores del planeta.

Del lado belga, el ambiente fue completamente distinto. Aunque predominó la decepción por la eliminación, los aficionados de los Diablos Rojos también reconocieron el esfuerzo de un equipo que luchó hasta el final y estuvo a pocos minutos de forzar el tiempo extra. La derrota dejó un sabor amargo, pero también el reconocimiento hacia una selección que ofreció una dura batalla frente a una de las favoritas del campeonato.