Mundial 2026 | Italia busca reescribir su historia en el repechaje

Desde su coronación planetaria en 2006 en Berlín, la selección de Italia solo ha ganado un partido de la Copa del Mundo.

Roma, Italia/Si quiere estar en su primer Mundial desde 2014, Italia debe ganar dos partidos, contra Irlanda del Norte el jueves en Bérgamo y después ante Gales o Bosnia el 31 de marzo, para por fin dejar atrás sus dolorosos fracasos en las repescas de Rusia 2018 y Catar 2022.

Cuando lucía la camiseta del AC Milan y de la Nazionale, muy pocas cosas amedrentaban a Gennaro Gattuso.

Como entrenador, el campeón del mundo en 2006 muestra un perfil algo más moderado. Desde que tomó las riendas de Italia el pasado mes de junio en sustitución de Luciano Spalletti, trata de inculcar a su equipo un cóctel de serenidad mezclada con la rabia por ganar.

"Toda una nación nos espera, pero hay que estar tranquilos, tener la mentalidad adecuada y demostrar a nuestro país y a esta camiseta todo el amor que les tenemos", explicó en Vivo Azzurro TV, el canal de televisión de la Federación Italiana.

El método Gattuso parece estar dando sus frutos: desde su designación, que suscitó no pocas reservas debido a sus fracasos como DT de club, la Nazionale ha disputado seis partidos y ha ganado cinco.

Doble derrota contra Noruega -

Es cierto que no pudo con la Noruega de Erling Haaland, clasificada directamente al Mundial norteamericano después de su recorrido perfecto (24 puntos en ocho partidos, con dos victorias ante Italia; 3-0 en casa y 4-1 en San Siro), pero la Azzurra ha dado motivos para la esperanza a sus tifosi con 19 goles marcados.

"Nuestra obsesión debe ser disputar este Mundial, volver a donde hemos estado durante muchos años, a menudo como protagonistas principales", recordó Gattuso.

A pesar de su palmarés (cuatro títulos mundiales en 1934, 1938, 1982 y 2006), dos coronas continentales (1968 y 2021) y un estatus de miembro indiscutible de la élite, Italia es ahora 13ª del ranking FIFA.

Desde su coronación planetaria en 2006 en Berlín, solo ha ganado un partido de la Copa del Mundo, contra Inglaterra por 2-1, en la fase de grupos del Mundial de 2014 en Brasil, del que se despidió tras apenas tres partidos.

Desde entonces, la Azzurra se ha perdido las citas de Rusia y Catar (después de haber disputado todos los Mundiales entre 1934 y 2014, a excepción del de 1958), al caer en las repescas contra Suecia en 2017 y frente a Macedonia del Norte en 2021, dos traumas que aún planean sobre la selección.

"Ya no hay partidos fáciles" -

"No hay que ver fantasmas ante la primera dificultad" durante el partido contra los norirlandeses, avisó Gattuso.

"Pero tampoco hay que volver a cometer el error de Macedonia del Norte hace cuatro años. En el fútbol moderno ya no hay partidos fáciles, cualquier rival puede ponernos en aprietos. Lo importante es saber reaccionar y no hundirse si pasa algo negativo", sentenció "Rino".

Los fracasos de los clubes italianos este año en Liga de Campeones han reavivado los temores a las eliminatorias. El Inter de Milán, finalista de la Champions en 2023 y 2025, cayó en el playoff de acceso a octavos de final contra el modesto Bodo Glimt, mientras que el Atalanta fue humillado por el Bayern de Múnich.

Pero a Gattuso, de 48 años, eso no le afecta.

Para volver a la escena mundial no ha revolucionado a la Nazionale y se apoya en gran medida en el mismo grupo que sus predecesores Roberto Mancini y Spalletti.

Aunque pensó en llamar de nuevo a Marco Verratti, cuya 55ª y última convocatoria se remonta a junio de 2023, su grupo para el repechaje no ofrecerá sorpresas.

"Tenemos jugadores con hambre, chicos dispuestos a todos los sacrificios", valoró. Como si se refiriera al Gattuso jugador...

En una conferencia de prensa este miércoles, el atacante argentino nacionalizado italiano Mateo Retegui, que vuelve a Bérgamo donde jugó en el Atalanta en la campaña 2024-2025, dijo ser consciente de la importancia del partido.

"Hemos hablado de que debemos mantener la calma y la concentración, no pensar mucho (en lo ocurrido en el pasado). Sabemos que solo hay un resultado posible y es ganar", sentenció.