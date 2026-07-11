Mundial 2026 | FIFA descarta que el balón tocara un cable en el gol de Bellingham, pero DT de Noruega no lo cree

Miami, Estados Unidos/La polémica por el primer gol de Inglaterra en su victoria 2-1 sobre Noruega, en los cuartos de final del Mundial 2026, no se apaga. Mientras la FIFA aseguró que no existe "ninguna prueba" de que el balón haya tocado un cable de cámara aérea antes de la anotación de Jude Bellingham, el seleccionador noruego, Stale Solbakken, se mostró convencido de lo contrario.

La jugada ocurrió en el tiempo añadido de la primera parte en el Hard Rock Stadium de Miami. Un despeje del arquero noruego Orjan Nyland pareció cambiar bruscamente de trayectoria en el aire antes de caer en el camino del inglés Elliot Anderson, quien inició la jugada que terminó en el gol del empate de Bellingham. Los jugadores de Noruega protestaron de inmediato ante el árbitro francés Clement Turpin, quien decidió no revisar la jugada y convalidó la anotación.

La versión de la FIFA

Según el reglamento, de haberse confirmado el contacto con el cable, el árbitro debió haber anulado el gol y reanudado el juego con un balón a tierra. Sin embargo, la FIFA explicó que el sensor incorporado en el Balón Conectado —la misma tecnología que había anulado un gol en la eliminación de Croacia ante Portugal en la fase de grupos— no mostró ninguna alteración.

"Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor del Balón Conectado no mostró ningún pico en el 'latido del balón' mientras estaba en el aire y, por tanto, no hay pruebas de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara su movimiento", señaló el organismo en un comunicado oficial.

La insistencia de Solbakken

Pese a los datos de la FIFA, el técnico noruego no cambió de postura en la conferencia de prensa posterior al partido. "Eso fue mala suerte para nosotros", declaró Solbakken. "El balón cayó en línea recta desde el cielo, así que cambió de dirección".

El estratega reconoció, sin embargo, que no hay margen para reclamos formales: "No podemos hacer nada al respecto. No creo que vayamos a repetir el partido. Así que así son las cosas".

Solbakken también respaldó la decisión del árbitro de no detener la jugada, al señalar que Turpin no vio el incidente ni recibió ninguna alerta del sistema. Aun así, mantuvo su convicción: "El balón cayó en línea recta justo delante del banquillo. O sea, sí lo tocó. Si no hubo sonido ni nada del chip, ¿qué puedo decir en contra de eso? Pero el balón cae en línea recta desde el cielo".

Otras polémicas del partido

El técnico noruego también se refirió con filosofía a otra decisión arbitral que perjudicó a su selección: la anulación por VAR de un gol que le habría dado a Noruega la ventaja 2-1 en el segundo tiempo. "Podemos quejarnos, y quizás podamos sentir que la mayoría de los detalles hoy jugaron en nuestra contra, pero ante Brasil, los detalles estuvieron a nuestro favor", admitió Solbakken, quien cerró con una reflexión: "Quizás necesitamos detalles a nuestro favor para vencer a los mejores equipos del mundo".

Con este resultado, Inglaterra, guiada por el doblete de Jude Bellingham, avanzó a las semifinales del Mundial 2026, donde espera rival entre Argentina y Suiza.