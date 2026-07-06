'¿A dónde vas, FIFA?', Sepp Blatter cuestiona tras el caso Balogun

Empujado hacia la dimisión en 2015 tras una cascada de escándalos, Blatter nunca se ha mordido la lengua contra su sucesor, lamentando el pasado mes de febrero en el diario alemán Bild que la FIFA sea "una dictadura" que "se resume en su presidente".

Lausana, Suiza/El expresidente de la FIFA Sepp Blatter criticó el lunes el levantamiento de la suspensión infligida al estadounidense Folarin Balogun tras la llamada de Donald Trump a Gianni Infantino, preguntándose "A dónde va" la instancia que él mismo dirigió 17 años.

"Las cartulinas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas. Se anulan por reglas, pruebas y organismos independientes", escribió el suizo de 90 años en la red social X.

"Si un presidente de Estados Unidos interviene ante el presidente de la FIFA y que un jugador queda de repente absuelto antes de un partido de eliminación directa de un Mundial, la pregunta es inevitable: ¿A dónde vas, FIFA?", continuó el expatrón del fútbol mundial.

"El fútbol nunca debería de convertirse en el patio de recreo del poder político", concluyó Blatter, añadiendo las etiquetas #GianniInfantino y #DonaldTrump para evitar cualquier ambigüedad.

Empujado hacia la dimisión en 2015 tras una cascada de escándalos, Blatter nunca se ha mordido la lengua contra su sucesor, lamentando el pasado mes de febrero en el diario alemán Bild que la FIFA sea "una dictadura" que "se resume en su presidente".

"Trump va a orquestar un golpe de publicidad" durante el Mundial 2026 y "para eso, necesita a su nuevo amigo, el presidente de la FIFA Gianni Infantino. Aunque el término cómplice es más apropiado que amigo", cargó.

El domingo, el comunicado de la FIFA modificando la sanción de Balogun, expulsado en dieciseisavos de final contra Bosnia y Herzegovina y que podrá finalmente jugar contra Bélgica (martes, 00h00 GMT), provocó una cascada de reacciones de indignación.

La federación belga expresó en un comunicado estar "asombrada", mientras que el seleccionador de los Diablos Rojos Rudi Garcia ironizó en rueda de prensa.

"No sabía que en las oficinas de la FIFA el 5 de julio correspondía al 1 de abril de Europa", dijo en referencia al día tradicional de las bromas en países como Francia y Bélgica.