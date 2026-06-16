Panamá/¡Estamos EN VIVO desde Toronto! Bienvenidos a la cobertura especial de la conferencia de prensa oficial previa al partido entre Panamá y Ghana, correspondiente a la primera jornada del Grupo L del Mundial 2026. El seleccionador Thomas Christiansen y el capitán Aníbal Godoy comparecen ante los medios de comunicación para analizar el esperado debut mundialista de la selección panameña.

La atención está puesta en las sensaciones del grupo, el estado físico de los jugadores y la estrategia que utilizará la Selección de Panamá para enfrentar a una complicada Ghana, una de las selecciones más competitivas del continente africano. Además, se espera que ambos representantes panameños se refieran a la importancia de iniciar con un resultado positivo en un grupo que también comparten Inglaterra y Croacia.

Para Thomas Christiansen, este compromiso representa una nueva oportunidad para demostrar el crecimiento futbolístico que ha experimentado Panamá en los últimos años, mientras que Aníbal Godoy, uno de los líderes del vestuario, llega como una de las voces de experiencia dentro de un plantel que sueña con avanzar a la siguiente ronda.

Acompáñanos porque estaremos compartiendo EN VIVO todas las declaraciones, reacciones y detalles que surjan desde Toronto, a pocas horas del trascendental enfrentamiento entre Panamá y Ghana en la Copa Mundial de la FIFA 2026.