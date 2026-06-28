Los Angeles, Estados Unidos/El Mundial 2026 dio inicio este domingo a la esperada fase de eliminación directa con un duelo cargado de tensión en el SoFi Stadium, donde Canadá derrotó 1-0 a Sudáfrica gracias a un agónico gol de Stephen Eustáquio en el tiempo de reposición. El tanto llegó cuando el partido parecía encaminado a la prórroga y le dio a los norteamericanos una clasificación histórica a los octavos de final, donde se medirán al ganador del choque entre Países Bajos y Marruecos.

Con este resultado, el equipo dirigido por Jesse Marsch se convirtió en el primer clasificado a la siguiente ronda de la fase de eliminación directa. Canadá fue superior durante gran parte del compromiso, generó las mejores ocasiones y encontró su premio en el minuto 90+2, cuando Eustáquio conectó un potente remate desde fuera del área para vencer la resistencia sudafricana y desatar la celebración de miles de aficionados canadienses.

La fase de eliminación comenzó después de una emocionante jornada final de la etapa de grupos, en la que se repartieron los últimos boletos para los dieciseisavos de final. Entre los clasificados de última hora destacaron Austria, que consiguió su pase de manera dramática, mientras que Irán quedó eliminado tras quedarse fuera del grupo de los mejores terceros. De esta manera, quedaron definidos los 32 equipos que continúan en la lucha por conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2026.