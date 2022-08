La particular forma como un argentino llenó el álbum del mundial

En Argentina, el joven Franco Di Pietro, fue capaz de llenar el álbum de figuritas del Mundial Catar 2022 antes del inicio de la copa del mundo, ¡en una semana!

Franco Di Pietro lo mostró en su cuenta de Tik Tok, tiene 20 años de edad y estudia Administración de Empresas en Argentina y junto a su hermano menor de 17 años, pudieron llenarlo con éxito, así explica su fórmula:

La clave para llenar la edición de Panini fue crear un Instagram destinado a alumnos de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), donde Fran estudia.

“Mi hermano fue mangueando figuritas para el día del niño. Mi abuela nos dio 20 paquetes, mi tía otros 20, y así fuimos juntando. Como se compraron de forma dividida, nuestro presupuesto está bien, así que no se preocupen”.

El Instagram Figuritas Mundial Uade juntó más de 200 seguidores y a través de él Fran convocó a un canje masivo, que organizó en una planilla de Excel. “Le pedí a la gente que me mandaran sus listas de figuritas repetidas. Agarré las que me servían y se las cambié por otras que les servían a ellos, y las que no me servían las publicaba para todos”.

“Todos me fueron mandando sus figuritas repetidas y eso hizo que yo tuviera una tremenda variedad de figuritas para elegir, por eso pude completar el álbum tan rápido. En unos tres días llegué a cambiar unas 250 figuritas con muchos estudiantes de UADE”.

En Panamá ya está a la venta el álbum de figuritas del Mundial Catar 2022,

Con información de GO Noticias.