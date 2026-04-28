Atlético Madrid vs Arsenal: David Raya, el "paciente inglés", regresa a España con la final de Champions en el horizonte

Londres, Reino Unido/El arquero David Raya abandonó España con 16 años rumbo al Blackburn, primera etapa de una carrera en Inglaterra forjada con paciencia y recorriendo escalones en las divisiones inferiores antes de consagrarse en el Arsenal, con el que se enfrentará el miércoles al Atlético de Madrid en Liga de Campeones.

¿Qué une a David Raya con Leo Messi? El internacional español de 30 años se formó en el Cornellá, modesto club de la periferia de Barcelona, que viene de adquirir el campeón del mundo argentino.

Pero Raya dio un giro a su carrera deportiva antes incluso de ser titular en el club catalán, tras superar una prueba con el Blackburn Rovers, club del norte de Inglaterra. Agarró la maleta e inició la aventura sin su familia, y sin conocer el idioma.

"Mirando atrás, fue más difícil para mis padres que para mí. Pero fue en todo caso un choque cultural, venir de Barcelona, del sol, e ir a Blackburn, donde el sol no se ve nunca. Es de noche durante 15 horas. Y después la comida y el idioma", recordaba en 2025 para Amazon Prime.

"Pero gracias a Dios tomé aquella decisión y no me arrepiento en absoluto", agregó.

El Blackburn lo cedió tres meses al Southport, entonces en quinta división, en la que fue su primera experiencia en el fútbol de adultos. Fue el "punto de inflexión" de su carrera, afirma a menudo.

"Había jugadores para quienes la prima por victoria podía marcar la diferencia entre llegar o no a fin de mes, tener algo de dinero para sus hijos o pagar el agua, el gas, la electricidad, la hipoteca. Si no hubiera ido, no lo habría visto. Ahora, eso está profundamente arraigado en mí", explicó al diario The Guardian.

El Blackburn no tardó en recuperarlo para jugar en el Championship (2ª inglesa), con un paso también por la tercera división durante una temporada (2017-2018).

"Subestimado" -

"Haber pasado la mayor parte de mi tiempo en Championship y en League One me hace aún más feliz de estar donde estoy ahora mismo", explicó en rueda de prensa antes del cuarto de final ganado 1-0 contra el Sporting en Lisboa, a principios de abril.

Autor de cuatro atajadas de gran mérito, Raya brilló en la capital portuguesa. "Creo que sigue estando subestimado en el mundo del fútbol, pero, en mi opinión, estas dos últimas temporadas es el mejor arquero del mundo", lo alabó su compañero Kai Havertz.

Esta temporada ostenta el honor de ser el que cuenta con más "clean sheets" (partidos sin recibir un solo gol) en Liga de Campeones: ocho en once partidos disputados.

Sus actuaciones de alto nivel mantienen el sueño del Arsenal -al que llegó en 2023- de conquistar por primera vez la competición más prestigiosa de Europa.

Hace apenas cinco años, Raya seguía jugando en la segunda inglesa. De hecho, no descubrió la Premier League hasta mediados de 2021, después del ascenso logrado con el Brentford (su club de 2019 a 2023).

Fue jugando con las "Abejas" del oeste de Londres cuando recibió su primera convocatoria para la selección española, en marzo de 2022 contra Albania... en Cornellá, la localidad donde todo empezó para él.

"Estaba escrito", comenta a menudo el arquero barcelonés, titular en aquella ocasión a las órdenes del DT Luis Enrique, ante la ausencia del titular habitual por tener el covid.

Con La Roja, Raya no logró hacerse con el puesto de titular. Todo indica que estará en la cita de Norteamérica el próximo verano boreal, pero a la sombra del arquero del Athletic Club, Unai Simón.

Pero de su actuación el miércoles en el Metropolitano dependerá en gran medida que llegue a Estados Unidos con la vitola de campeón -o al menos finalista- de la Champions.